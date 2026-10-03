Громкое обвинение против Виктора Орбана: почему Украина задерживала инкассаторов?

Вокруг бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разгорается крупный политический и уголовный скандал. Как сообщает авторитетное международное издание Финанкиал Тимес, против бывшего главы правительства высока вероятность возбуждения уголовного дела по факту незаконного удержания инкассаторских машин украинского банка.

Ожидается, что это расследование станет одним из первых крупных судебных дел, начатых против бывшего премьер-министра.

Конвой из Австрии и конфискованное богатство

Конфликт связан с инцидентом, произошедшим в марте текущего года в Будапеште:

Два бронированных инкассаторских автомобиля украинского «Ощадбанка», следовавшие из Австрии в Украину, были остановлены в столице Венгрии.

Внутри машин находились в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро (около 70 с лишним миллионов евро) и 9 килограммов слиткового золота .

Венгерский спецназ конфисковал ценные активы, а бронемашины и инкассаторов отправил обратно в Украину.

В то время Орбан утверждал, что эти огромные средства предназначены для финансирования его политических оппонентов. Однако позже деньги и золото были возвращены Киеву, а венгерская сторона закрыла дело об отмывании денег и признала законность происхождения средств.

Приказ исходил лично от Орбана?

Теперь по факту инцидента начато повторное разбирательство. По данным местного издания Телекс:

Приказ об остановке и задержании украинского конвоя без каких-либо законных оснований отдал лично сам Виктор Орбан .

При этом у силовых ведомств не было достаточных правовых оснований для проведения такой операции.

Данное расследование считается частью масштабной антикоррупционной кампании, проводимой правительством Петера Мадяра против бывшей правительственной элиты и окружения Орбана. К настоящему времени глава венгерского антитеррористического центра обвинен в незаконном задержании украинцев и жестоком обращении с ними, а расследование действий самого Орбана также вступает в завершающую стадию.