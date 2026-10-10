Саудовская Аравия и правительство Йемена обратились в ООН для принятия мер против хуситов

·1·Мир
Саудовская Аравия и правительство Йемена обратились в ООН для принятия мер против хуситов

На фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке международно признанное законное правительство Йемена и Саудовская Аравия призвали Совет Безопасности ООН принять решительные и практические меры против движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», постоянный представитель Йемена при ООН Абдулла Али Фадхель ас-Саади на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что угроза со стороны хуситов теперь является не просто внутренней проблемой Йемена, а выходит за пределы региона и угрожает глобальной безопасности.

Заявление ас-Саади с трибуны ООН: Остановка потоков финансирования и оружия

Йеменский официальный представитель призвал международное сообщество к активному сотрудничеству и отметил следующие важные аспекты:

  • Перекрытие каналов финансирования и технологий: Совет Безопасности ООН обязан ввести жесткие санкции и ограничения для незамедлительного прекращения потоков финансирования, незаконного оружия и военных технологий, поступающих к хуситам;

  • Поддержка законного правительства: Дипломат заявил о необходимости положить конец вооруженному перевороту и восстановить контроль государственных институтов во всех регионах Йемена, предотвратив превращение страны в плацдарм, угрожающий международной безопасности;

  • Условие подлинного мира: По словам ас-Саади, стабильность может быть обеспечена только путем восстановления законной власти и разоружения террористических группировок.

Твердая позиция Саудовской Аравии: «Мы не допустим нарушения нашей безопасности»

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз аль-Василь также сделал резкое заявление по поводу стремительно ухудшающейся ситуации в регионе:

  • Угроза Красному морю и судоходству: Увеличение числа ударов по гражданским объектам и постоянные угрозы движению торговых судов в Красном море и стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе наносят удар по глобальной экономике;

  • Предупреждение Эр-Рияда: Аль-Василь особо подчеркнул, что Саудовская Аравия никогда не потерпит посягательств на свою национальную безопасность и свободу судоходства.

Ожесточенные столкновения на линии фронта: Баб-эль-Мандеб, Таиз и Эр-Рияд

За дипломатическими заявлениями продолжаются и ожесточенные реальные военные столкновения:

  • Борьба за Баб-эль-Мандеб: Сообщается, что силам коалиции во главе с Саудовской Аравией удалось вытеснить хуситов из важных районов вокруг Баб-эль-Мандебского пролива (хуситы это отрицают);

  • Атаки на аэропорт Эр-Рияда: В течение недели поступали сообщения о том, что хуситы нанесли ответные удары по гражданской инфраструктуре международного аэропорта имени короля Халида в столице Саудовской Аравии;

  • Жёсткая осада города Таиз: По сообщениям СМИ, самые горячие бои идут вокруг стратегического города Таиз — отмечается, что там хуситы пытаются удерживать в осаде крупную группировку войск йеменского правительства.

Ожидается, что на фоне острых геополитических столкновок на Ближнем Востоке практические решения, которые Совет Безопасности ООН примет в отношении хуситов, определят безопасность всего региона и будущее международного торгового пути в Красном море.

ЙеменАнсар АллахСовет Безопасности ООНБаб-эль-Мандеб
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситов«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситов17 сентября 21:33Йеменские хуситы захватили остров Перим — нефть Саудовской Аравии в осаде, Аден может пасть!Йеменские хуситы захватили остров Перим — нефть Саудовской Аравии в осаде, Аден может пасть!12 сентября 00:11Саудовский истребитель Ф-15 сбит: хуситы уничтожили самолет стоимостью в миллионы долларовСаудовский истребитель Ф-15 сбит: хуситы уничтожили самолет стоимостью в миллионы долларов16 сентября 22:39Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!16 сентября 10:47Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?Саудовская Аравия запросила у Британии военной помощи против хуситов: вступит ли Лондон в большую войну?15 сентября 11:37Правительственные силы Йемена начали масштабное наступление против хуситовПравительственные силы Йемена начали масштабное наступление против хуситов15 сентября 00:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери