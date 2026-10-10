Саудовская Аравия и правительство Йемена обратились в ООН для принятия мер против хуситов

На фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке международно признанное законное правительство Йемена и Саудовская Аравия призвали Совет Безопасности ООН принять решительные и практические меры против движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», постоянный представитель Йемена при ООН Абдулла Али Фадхель ас-Саади на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что угроза со стороны хуситов теперь является не просто внутренней проблемой Йемена, а выходит за пределы региона и угрожает глобальной безопасности.

Заявление ас-Саади с трибуны ООН: Остановка потоков финансирования и оружия

Йеменский официальный представитель призвал международное сообщество к активному сотрудничеству и отметил следующие важные аспекты:

Перекрытие каналов финансирования и технологий: Совет Безопасности ООН обязан ввести жесткие санкции и ограничения для незамедлительного прекращения потоков финансирования, незаконного оружия и военных технологий, поступающих к хуситам;

Поддержка законного правительства: Дипломат заявил о необходимости положить конец вооруженному перевороту и восстановить контроль государственных институтов во всех регионах Йемена, предотвратив превращение страны в плацдарм, угрожающий международной безопасности;

Условие подлинного мира: По словам ас-Саади, стабильность может быть обеспечена только путем восстановления законной власти и разоружения террористических группировок.

Твердая позиция Саудовской Аравии: «Мы не допустим нарушения нашей безопасности»

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз аль-Василь также сделал резкое заявление по поводу стремительно ухудшающейся ситуации в регионе:

Угроза Красному морю и судоходству: Увеличение числа ударов по гражданским объектам и постоянные угрозы движению торговых судов в Красном море и стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе наносят удар по глобальной экономике;

Предупреждение Эр-Рияда: Аль-Василь особо подчеркнул, что Саудовская Аравия никогда не потерпит посягательств на свою национальную безопасность и свободу судоходства.

Ожесточенные столкновения на линии фронта: Баб-эль-Мандеб, Таиз и Эр-Рияд

За дипломатическими заявлениями продолжаются и ожесточенные реальные военные столкновения:

Борьба за Баб-эль-Мандеб: Сообщается, что силам коалиции во главе с Саудовской Аравией удалось вытеснить хуситов из важных районов вокруг Баб-эль-Мандебского пролива (хуситы это отрицают);

Атаки на аэропорт Эр-Рияда: В течение недели поступали сообщения о том, что хуситы нанесли ответные удары по гражданской инфраструктуре международного аэропорта имени короля Халида в столице Саудовской Аравии;

Жёсткая осада города Таиз: По сообщениям СМИ, самые горячие бои идут вокруг стратегического города Таиз — отмечается, что там хуситы пытаются удерживать в осаде крупную группировку войск йеменского правительства.

Ожидается, что на фоне острых геополитических столкновок на Ближнем Востоке практические решения, которые Совет Безопасности ООН примет в отношении хуситов, определят безопасность всего региона и будущее международного торгового пути в Красном море.