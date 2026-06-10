Блогер, устроивший хайп в метро, был вынужден извиниться

·0·Общество
Блогер, устроивший хайп в метро, был вынужден извиниться

После публикации спорных видео, снятых в московском метро, узбекистанский блогер попал в поле зрения правоохранительных органов. Блогер, создававший провокационный контент и распространявший его в социальных сетях, был задержан российской полицией.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, блогер намеренно пытался втянуть пассажиров метрополитена в различные конфликты. Он снимал реакцию людей, а затем публиковал эти видео на своих интернет-страницах.

По данным следствия, он приехал в Москву специально для создания контента. Подготовленные ролики за короткое время вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.

На опубликованном видео блогер во время допроса выразил сожаление о содеянном.

— Я не знал, что здесь нельзя так себя вести. Пожалуйста, простите меня, — сказал он.

Стало известно, что блогера задержали в аэропорту, когда он собирался покинуть территорию России. В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительную проверку.

Пока неясно, какая именно правовая мера будет применена к нему. Ожидается, что по результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.

МоскваМетроБлогерУзбекистанМВД России
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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