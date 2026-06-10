Блогер, устроивший хайп в метро, был вынужден извиниться
После публикации спорных видео, снятых в московском метро, узбекистанский блогер попал в поле зрения правоохранительных органов. Блогер, создававший провокационный контент и распространявший его в социальных сетях, был задержан российской полицией.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, блогер намеренно пытался втянуть пассажиров метрополитена в различные конфликты. Он снимал реакцию людей, а затем публиковал эти видео на своих интернет-страницах.
По данным следствия, он приехал в Москву специально для создания контента. Подготовленные ролики за короткое время вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.
На опубликованном видео блогер во время допроса выразил сожаление о содеянном.
— Я не знал, что здесь нельзя так себя вести. Пожалуйста, простите меня, — сказал он.
Стало известно, что блогера задержали в аэропорту, когда он собирался покинуть территорию России. В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительную проверку.
Пока неясно, какая именно правовая мера будет применена к нему. Ожидается, что по результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.
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