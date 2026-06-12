БПИ: Недвижимость выставлена на аукцион из-за кредитной задолженности

·25·Общество
БПИ: Недвижимость выставлена на аукцион из-за кредитной задолженности

Кредитные средства — это капитал, предоставляемый банками предпринимателям или гражданам для целевых проектов, расширения масштабов деятельности и развития бизнеса, и он требует своевременного погашения.

В случае несвоевременного погашения кредитов банки вынуждены обращаться в суд. Суды, в свою очередь, направляют дела в органы Бюро принудительного исполнения для взыскания задолженности.

Например, на основании решения Гулистанского межрайонного экономического суда от 02.04.2026 года, по исполнительному документу о взыскании с должника ООО «Н.К.Савдо» в пользу взыскателя АКБ «Микрокредитбанк» кредитной задолженности в размере 1,037 млрд сумов, Управлением Бюро по Сырдарьинской области были проведены исполнительные действия.

В ходе исполнительных действий недвижимое имущество, принадлежащее ООО-должнику, было арестовано и выставлено на аукционные торги по стартовой цене 5,7 млрд сумов.

Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение кредитной задолженности.


Управление Бюро по Сырдарьинской области

Бюро принудительного исполненияГулистанский межрайонный экономический судООО «Н.К.Савдо»АКБ «Микрокредитбанк»Сырдарьинская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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