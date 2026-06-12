БПИ: Недвижимость выставлена на аукцион из-за кредитной задолженности

Кредитные средства — это капитал, предоставляемый банками предпринимателям или гражданам для целевых проектов, расширения масштабов деятельности и развития бизнеса, и он требует своевременного погашения.

В случае несвоевременного погашения кредитов банки вынуждены обращаться в суд. Суды, в свою очередь, направляют дела в органы Бюро принудительного исполнения для взыскания задолженности.

Например, на основании решения Гулистанского межрайонного экономического суда от 02.04.2026 года, по исполнительному документу о взыскании с должника ООО «Н.К.Савдо» в пользу взыскателя АКБ «Микрокредитбанк» кредитной задолженности в размере 1,037 млрд сумов, Управлением Бюро по Сырдарьинской области были проведены исполнительные действия.

В ходе исполнительных действий недвижимое имущество, принадлежащее ООО-должнику, было арестовано и выставлено на аукционные торги по стартовой цене 5,7 млрд сумов.

Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение кредитной задолженности.



Управление Бюро по Сырдарьинской области