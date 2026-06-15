В Андижане арестовано текстильное оборудование на 4,9 млрд сумов из-за кредитной задолженности
В случаях несвоевременного погашения кредитов, полученных в коммерческих банках для развития предпринимательской деятельности, к имуществу, находящемуся в залоге, применяются принудительные меры для покрытия задолженности.
Согласно исполнительному документу Каршинского межрайонного экономического суда от 27.03.2024 года, с должника ООО «ДИНАР ТЭКСТИЛ» в пользу взыскателя АК «Алокабанк» подлежит взысканию кредитная задолженность в солидарном порядке на общую сумму 773 386 долларов США.
В рамках данного исполнительного производства 13 единиц крупного текстильного оборудования, расположенного в Андижанском районе и оцененного в 4,9 млрд сумов, были переданы в залог.
По данному документу, находящемуся в производстве управления Бюро принудительного исполнения по Андижанской области, должники были предупреждены и им был предоставлен установленный законом срок для добровольного исполнения.
После истечения предоставленного срока и непогашения задолженности, на основании судебного акта, заложенное крупное текстильное оборудование было арестовано.
В настоящее время принимаются меры по выставлению оборудования на электронные онлайн-аукционные торги.
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