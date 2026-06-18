Трогательный момент на стадионе: колумбийские болельщики утешили узбекистанского мальчика (видео)

·86·Общество
Трогательный момент на стадионе: колумбийские болельщики утешили узбекистанского мальчика (видео)

В социальных сетях распространилось искреннее видео, тронувшее сердца футбольных болельщиков. На нем запечатлено, как фанаты сборной Колумбии утешают плачущего узбекистанского мальчика после пропущенного гола.

Как стало известно, маленький болельщик был очень расстроен ситуацией в игре и не смог сдержать слез. В этот момент сидевшие рядом колумбийские болельщики не остались равнодушными и постарались поддержать ребенка.

Они начали хором скандировать «Узбекистан, Узбекистан!», утешая мальчика и одновременно поддерживая его команду. Эта искренняя ситуация наполнила атмосферу стадиона теплом и чувством дружбы.

Данное видео за короткое время стало вирусным и было тепло встречено пользователями. Многие оценивают этот случай как символ истинного духа спорта — доброты, уважения и солидарности.

КолумбияУзбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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