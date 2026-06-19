Многие ищут 8-летнего мальчика, который прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего друга

В Республике Ингушетия (Россия) 15 июня пропал 8-летний Хизр Дербичев. По имеющейся информации, он прыгнул в реку, чтобы спасти своего друга, оказавшегося в опасности.

Когда его друг Адам оказался в речном потоке, ему удалось выжить, уцепившись за корни дерева, однако Хизр не смог противостоять сильному течению и был унесен водой. Еще один ребенок, ставший свидетелем происшествия, немедленно побежал за помощью. Позже Адама спасли, но Хизра найти не удалось.

Поисково-спасательные работы продолжаются уже пятый день. К процессу привлечены тысячи спасателей и добровольцев со всего Северного Кавказа.

Из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, а течение ускорилось, что значительно осложняет поиски. Несмотря на это, власти и волонтеры не прекращают поиски Хизра.



