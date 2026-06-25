Требовали деньги за трудоустройство: в Нурафшоне и Чирокчи задержаны должностные лица

·1·Общество
Требовали деньги за трудоустройство: в Нурафшоне и Чирокчи задержаны должностные лица

В Нурафшонском и Чирокчинском районах задержаны лица, бравшие деньги за обещание трудоустроить граждан.

В ходе оперативных мероприятий главный бухгалтер медицинского объединения города Нурафшон Л.С. была задержана в момент получения 1 000 долларов США за трудоустройство двух граждан на должность дворника.

В Чирокчинском районе руководитель пункта семейной медицины при медицинском объединении К.Л. был задержан при получении 500 долларов США за обещание трудоустроить гражданина на должность медсестры.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, связанным с мошенничеством и дачей взятки.

В настоящее время правоохранительными органами продолжаются следственные действия.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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