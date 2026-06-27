Объявлены новые победители национальной премии «Золотое перо»

В нашей стране сложилась прекрасная традиция поощрять творческих работников, которые обеспечивают свободу слова и печати, а также беспристрастно и справедливо освещают самые острые и актуальные темы общества. Наконец объявлены имена очередных победителей и лауреатов международной национальной премии «Золотое перо» — одного из самых престижных и долгожданных событий в отрасли.

Организаторы достойно отметили трудолюбивых творцов, проявивших мастерство в четырех основных направлениях: печатные издания, интернет-журналистика, радио и телевидение. Итак, давайте поближе познакомимся со звездами отрасли, одержавшими победу в этом году.

1. Печатные издания: Лидеры анализа и национального просвещения

Борьба между газетами и журналами, глубоко осмысливающими социально-политические и просветительские процессы, была очень напряженной. Знакомьтесь с сильной тройкой:

1-е место: За огромный вклад в возрождение и широкое распространение идей национального просвещения и джадидизма награжден коллектив редакции газеты «Джадид» под руководством главного редактора Икбола Мирзо.

2-е место: Достоин награды известный журналист, советник министра обороны Олимжон Усаров был признан достойным.

3-е место: Присуждено корреспонденту Алёне Аминовойкоторая неустанно и активно освещает социально-экономические темы в Республике Каракалпакстан.

2. Интернет-журналистика: Оперативность и динамика цифрового пространства

Среди представителей цифровых СМИ, идущих в ногу со временем и доносящих информацию за считанные секунды, пьедестал заняли следующие:

1-е место: Присуждено заместителю главного редактора Анхор.уз Бобуржону Каримову который заслужил признание многих своими содержательными и глубокими аналитическими материалами. награжден.

2-е место: Признан достойным заместитель главного редактора Замон.уз Жавохирбек Турсунов смог воплотить в себе оперативность и высокое качество. был признан достойным.

3-е место: Досталось редактору Ишонч.уз Мафтуне Каримовой которая смело поднимает самые актуальные проблемы в системе общественной жизни и трудовых прав.была награждена.

3. Радио: Те, кто нашел путь к сердцам через голос

Не остались без внимания и творцы, внесшие неоценимый вклад в развитие аудиожурналистики и завоевавшие любовь миллионов слушателей через невидимый эфир:

1-е место: Победителем признана главный редактор телерадиоканала «Ёшлар» Наргиза Камолова Примечательно, что эта талантливая творческая личность уже завоевывала эту престижную награду в 2019 году!

2-е место: Досталось красноречивому и талантливому ведущему радио «Орият Доно», которого любит слушать множество людей, Санжару Турсунову был награжден.

3-е место: Признана достойной старший редактор радио «Навоий» Шахноза Махмудова проявляющая усердие в выводе регионального радиовещания на новый уровень.

4. Телевидение: Оперативные кадры и магия экрана

Результаты борьбы между тележурналистами, которые передают кадры из самого центра самых горячих событий и приковывают взгляды зрителей к экрану:

1-е место: Присуждено корреспонденту телеканала «Рухсор» Ахроржону Зиятову отличающемуся своим особым творческим стилем и смелыми выступлениями.

2-е место: Досталось автору телепроекта «Сафар» Умидахон Нурматовой которая успела стать широко известной и завоевать любовь поклонников.

3-е место: Занял молодой и стремящийся к развитию журналист телеканала «Ренессанс» Оллоёрхон Хасанов всегда находящийся в поиске.

От редактора: Национальная премия «Золотое перо» — это не просто красивая награда для представителей отрасли. Это доверие народа, высокая честь и огромная ответственность для новых творческих свершений в будущем.

От всей души поздравляем всех победителей и лауреатов с этим историческим успехом! Пусть ваше перо всегда будет острым, а голос — громким, дорогие коллеги!