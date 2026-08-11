Агенты искусственного интеллекта обнаружили 84 опасные уязвимости в сетях 4Г и 5Г

Учёные Наньянского технологического университета (НТУ) в Сингапуре выявили 84 ранее неизвестные уязвимости в программном обеспечении с открытым исходным кодом для ядер сетей 4Г и 5Г. Согласно сообщению Хелп Нет Секуритй от 11 августа, большинство обнаруженных с помощью новой системы на базе искусственного интеллекта уязвимостей были подтверждены, что подчёркивает важность обеспечения кибербезопасности современных мобильных сетей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Команда исследователей разработала мультиагентную систему под названием иФиндер для автоматизированного поиска уязвимостей. Система работает на основе больших языковых моделей. иФиндер анализирует известные уязвимости, преобразует их признаки в шаблоны поиска и проверяет исходный код на наличие подозрительных ошибок. Затем на специальном этапе обнаруженные варианты сопоставляются со спецификациями международных стандартов мобильной связи 3ГПП.

Искусственный интеллект и автоматизированный анализ

Следующий агент системы создаёт доказательство возможности эксплуатации уязвимости (Пруф оф Конкепт, или ПоК) и итеративно проверяет его в сетевом программном обеспечении. При этом автоматизированный поиск не был лишён ошибок: в контрольном наборе иФиндер обнаружил 15 из 22 уже известных уязвимостей, а около четверти кандидатов оказались ложными. Все находки, направленные разработчикам, были вручную проверены и воспроизведены командой.

Согласно опубликованному отчёту, разработчики подтвердили 83 уязвимости, 81 из которых получила стандартизированный номер КВЭ. На момент публикации этой информации 58 подтверждённых проблем уже были устранены, однако для 23 уязвимостей с номерами КВЭ исправления ещё не выпущены.

Ошибки «неявного доверия» и опасные атаки

Большинство обнаруженных проблем относится к классу, который авторы называют «ошибками неявного доверия». Компоненты ядра мобильной сети могут принимать сигнальные сообщения от соседних функций без надлежащей проверки их синтаксиса, смысла и запрашиваемых ресурсов. Ранее такие интерфейсы защищались физической изоляцией компонентов, однако перенос ядер сетей в облачную инфраструктуру создаёт дополнительные возможности для доступа к внутренним интерфейсам.

В рамках исследования были проанализированы открытые ядра сетей ЛТЭ и 5Г, включая Опен5ГС, ОпенАирИнтерфаке, фри5ГК, СД-Коре и еУПФ. Наиболее серьёзной атакой была признана подмена идентификатора правила маршрутизации с повышением его приоритета. В случае успешной атаки функция пользовательского уровня может перенаправить исходящий трафик абонента на адрес, контролируемый злоумышленником, и таким образом захватить его сессию.

Авторы отмечают, что эта уязвимость также была подтверждена в коммерческих ядрах 5Г. Однако для проведения атаки требуется доступ к внутренним сигнальным интерфейсам. Разработчики иФиндер особо подчёркивают, что само обнаружение уязвимости не может заменить проверку спецификаций, воспроизведение атаки и устранение проблемы.