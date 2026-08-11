Арсенал хочет подписать защитника «Барселоны» Жюля Кунде

·51·Спорт
Арсенал хочет подписать защитника «Барселоны» Жюля Кунде

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает кандидатуру защитника «Барселоны» Жюля Кунде, чтобы усилить оборону в последние дни трансферного окна. Как сообщает Goal.com, команда под руководством Микеля Артеты обратила внимание на французского футболиста, чтобы компенсировать нехватку игроков из-за травм. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, изначально лондонский клуб определил защитника «Астон Виллы» Эзри Консу в качестве главной трансферной цели. Однако «канониры» отказались от этой идеи после того, как бирмингемский клуб запросил за английского футболиста более 75 миллионов евро. Эта сумма не соответствовала реальной ситуации на трансферном рынке.

Кадровые проблемы в обороне

Главной причиной активизации «Арсенала» на трансферном рынке называют серьёзные травмы в линии обороны. В частности, основной центральный защитник Вильям Салиба выбыл на неопределённый срок из-за повреждения спины. Юрриен Тимбер также пока лишён игровой практики из-за хронических проблем с коленом.

Главный тренер Микель Артета высоко ценит универсальность Жюля Кунде. Испанский специалист искал гибридного защитника, который одинаково успешно может играть как в центре обороны, так и на правом фланге, и француз полностью соответствует этим тактическим требованиям.

Позиция «Барселоны» и финансовая ситуация

Каталонский клуб работает над улучшением своего финансового положения и приведением в порядок потолка зарплат. После ухода Рональда Араухо и ожидаемой продажи Марка Касадо за 40 миллионов евро руководство «Барселоны» готово рассматривать и другие предложения.

При Ханси Флике статус футболиста изменился, и теперь он не является неприкасаемым игроком команды. В новом сезоне тренер планирует чаще выпускать Эрика Гарсию на позиции правого защитника. Поэтому «Барселона» не станет препятствовать уходу Жюля Кунде, если получит достаточно выгодное предложение.

АрсеналЖюль КундеБарселонаАПЛТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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