В Индии жители разрушили трансформатор из-за коровы, погибшей от удара током

·95·Мир
В Индии жители разрушили трансформатор из-за коровы, погибшей от удара током

В одной из индийских деревень корова погибла от сильного удара электрическим током, полученного от трансформатора. В стране корова считается священным животным, а также является важным источником средств к существованию для многих семей. Поэтому этот инцидент вызвал большое недовольство среди местных жителей.

Недовольные халатностью в работе электросетей жители деревни собрались на месте происшествия и напали на трансформатор. Разъярённая толпа повредила электрические столбы и трансформатор, в результате чего весь район остался без электричества.

После обострения ситуации на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Представители правоохранительных органов успокоили толпу и взяли ситуацию под контроль.

Сообщается, что предприятие электроснабжения обязалось не только восстановить повреждённый трансформатор, но и возместить владельцу погибшей коровы причинённый ущерб.

Индия
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Charos
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