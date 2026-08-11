Ракету РФА ОНЭ вернули в ангар из-за неисправности во время испытаний

·33·Технологии
Ракету РФА ОНЭ вернули в ангар из-за неисправности во время испытаний

Немецкая аэрокосмическая компания Рокет Факторй Аугсбург (РФА) была вынуждена вернуть свою первую ракету РФА ОНЭ с испытательного стенда обратно в ангар. Это решение привело к серьёзным изменениям в графике первого орбитального полёта перспективного проекта европейской космической отрасли. Как сообщает Иксбт.ком, специалисты планируют тщательно изучить выявленную во время испытаний проблему в ракетных системах, в частности в её баках. Об этом сообщает .

Инцидент произошёл во время испытаний на космодроме СаксаВорд, расположенном на Шетландских островах в Шотландии. По словам руководителя немецкого аэрокосмического предприятия ОХБ, которому принадлежит 65 процентов акций компании, инженерам необходимо провести дополнительные проверки, чтобы полностью понять результаты испытаний. Точные подробности неисправности пока не раскрываются.

Испытательное окно отменено, сроки изменились

Из-за этой технической проблемы администрация космодрома полностью отменила специальное пяти недельное стартовое окно, запланированное на август и сентябрь. В опубликованных ранее СаксаВорд предупреждениях указывалось, что первая попытка запуска может состояться уже 10 августа текущего года. Ожидается, что РФА ОНЭ станет первой ракетой в истории компании, способной совершить орбитальный полёт, и будет предназначена для вывода на орбиту около 0,5 тонны полезной нагрузки.

Руководство ОХБ заявило, что после завершения всех проверок ракету вновь доставят на испытательный стенд. Однако точная новая дата пока не объявлена, и неизвестно, сколько времени потребуется для устранения проблемы. Согласно первоначальным планам, первый испытательный полёт РФА ОНЭ должен был состояться в конце 2026 года.

Поддержка Европейского космического агентства и планы на будущее

Стоит отметить, что РФА входит в число четырёх компаний, получивших право на финансирование в рамках программы Эуропеан Лаунчер Чалленге Европейского космического агентства (ESA). В рамках этой программы компания получила 187 миллионов евро, тогда как её первоначальная стоимость сделки составляла 30 миллионов евро. Часть этих средств планируется направить на создание версии РФА ОНЭ Block 2, первый полёт которой намечен на 2028 год.

Эта обновлённая версия благодаря модернизированным двигателям должна увеличить грузоподъёмность до 1,5 тонны, а также обеспечить восстановление первой ступени и её повторное использование в дальнейшем. Кроме того, ОХБ продвигает инициативу по увеличению частоты запусков европейской ракеты тяжёлого класса Ариане 6. Сейчас обсуждается возможность повысить ежегодное число запусков с нынешних 9–10 до 12, 15 или даже 20.

RFA ONESaxaVordРакетаКосмосESA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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