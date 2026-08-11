Spotify будет отмечать созданных ИИ артистов специальными значками

Популярный стриминговый сервис Spotify объявил, что будет отмечать профили артистов, созданные с помощью искусственного интеллекта, специальными значками «AI Персона», а также исключать их музыку из системы рекомендаций. Эти изменения рассматриваются как важный шаг стримингового гиганта в регулировании экосистемы музыкального контента и повышении качества обслуживания пользователей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, с середины сентября пользователи смогут видеть специальные значки на страницах артистов, представляющих не реального человека, а созданную с помощью искусственного интеллекта личность. Новая система маркировки призвана сдержать растущий поток контента, созданного ИИ, в музыкальной индустрии.

Как будут выявлять профили ИИ

Представители компании сообщили, что артисты могут добровольно указать, что являются искусственным интеллектом, однако платформа не будет полагаться только на это заявление. Spotify проведёт специальные проверки, чтобы определить, созданы ли имя и визуальный образ артиста с помощью фотореалистичного искусственного интеллекта.

Первоначальные проверки будут применяться к профилям, которые преодолели определённый порог числа слушателей. Это позволит в первую очередь охватить самых популярных артистов. После выявления значки «AI Персона» будут отображаться на баннере профиля артиста и в разделе «Абут», в результатах поиска, а также рядом с треками в плейлистах.

Политика рекомендаций и права пользователей

По умолчанию Spotify не включает ИИ-персон в редакционные или алгоритмические рекомендации. Такая музыка также не добавляется в персональные рекомендации пользователя — исключением становится только случай, когда слушатель подписан на этого артиста.

Только сам пользователь может выбрать подписку на артиста, что служит чётким сигналом его желания слушать музыку именно этого исполнителя. Если артист считает, что значок установлен ошибочно, он также сможет подать апелляцию.

Комментируя это решение, компания подчеркнула, что верит в творческую свободу всех исполнителей при создании своего образа, однако программные инструменты Spotify направлены на продвижение музыки настоящих артистов, строящих реальную карьеру. При этом было уточнено, что значок «AI Персона» является оценкой профиля артиста, а не самой музыки.