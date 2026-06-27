В Ташкенте уничтожено 176 кг подозрительного мяса

Специалисты Санэпидкоммитета Шайхантахурского района провели рейд на дехканском рынке «Эски Жува» с целью предотвращения случаев пищевых отравлений.

В ходе мониторинга на автостоянке рынка было обнаружено 176 кг замороженной говядины. Продукт хранился в черных полиэтиленовых пакетах, ветеринарные документы на него отсутствовали. Также были нарушены санитарные требования к хранению мяса.

В связи с потенциальной угрозой здоровью населения данное мясо было изъято из оборота и уничтожено в установленном порядке.

По итогам проверки выявлено еще шесть нарушений правил транспортировки и хранения пищевых продуктов. В отношении ответственных лиц составлены административные протоколы.