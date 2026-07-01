После одного звонка водитель Гентра лишился автомобиля

Необычный случай, произошедший в Ташкенте, стал очередным предостережением для водителей. Владелец автомобиля, поверив словам незнакомца по телефону, открыл машину с помощью пульта. В результате автомобиль Гентра был угнан.

Как стало известно, инцидент произошел 9 октября 2025 года около 03:00 в Чиланзарском районе. 27-летний Б.Б. позвонил по номеру телефона, оставленному на стекле Гентра, припаркованной перед многоквартирным домом.

Он представился обычным водителем и заявил, что данный автомобиль якобы мешает движению его транспортного средства. После этого он попросил владельца дистанционно открыть замки дверей, пообещав вернуть Гентра на прежнее место после того, как выедет сам.

Однако человек, севший в машину, не сдержал своего слова. Когда владелец, заподозрив неладное, вышел на улицу, он обнаружил, что Гентра исчезла, и немедленно обратился в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками внутренних дел в тот же день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, касающейся угона транспортного средства, и дело было рассмотрено в Чиланзарском районном суде по уголовным делам.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Б.Б. с 2023 года состоит на учете в Республиканской специализированной клинической психиатрической больнице. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, было установлено, что он совершил преступление в состоянии невменяемости.

В связи с этим уголовное дело было прекращено. Решением суда к нему была применена не мера наказания, а принудительная мера медицинского характера. Гражданин был направлен на принудительное лечение в Республиканскую психиатрическую клиническую больницу.