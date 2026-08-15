Вниманию абитуриентов: объявлены окончательные результаты поступления в вузы!

В Узбекистане наступил день, которого с нетерпением ждали миллионы абитуриентов и их родители. Окончательные результаты отбора — мандат официально объявлен по итогам вступительных тестовых испытаний на направления бакалавриата высших образовательных учреждений на 2026/2027 учебный год.

Теперь каждый абитуриент может онлайн проверить через несколько официальных и удобных каналов, рекомендован ли он к зачислению в качестве студента на основе государственного гранта или на платно-контрактной основе.

Как проверить результаты? (3 основных способа)

Агентство по оценке знаний и квалификаций предоставило следующие удобные способы узнать окончательные результаты отбора:

Через официальный портал my.uzbmb.uz: войдя в систему через личный кабинет и введя серию и номер паспорта, а также персональный идентификационный номер физического лица (JShShIR), можно ознакомиться с полным результатом. Через специальный сайт mandat.uzbmb.uz: на этом открытом портале, введя зарегистрированный ID-номер абитуриента, можно мгновенно узнать результаты тестирования, выбранные направления и статус рекомендации к зачислению. Через ведомости высших образовательных учреждений: ведомость с окончательными результатами тестирования также полностью предоставлена выбранным абитуриентом высшим образовательным учреждениям, поэтому информацию можно получить через ответственные приёмные комиссии соответствующего вуза.

Следующий шаг для рекомендованных к зачислению

Все молодые люди, которым по итогам окончательного мандата посчастливилось стать студентами, теперь могут обратиться в приёмные комиссии соответствующих высших учебных заведений, оформить документы в установленном порядке и начать подготовку к новому учебному году.

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