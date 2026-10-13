Убийца мужчины, проигравшего в соревновании после поражения брата, приговорен к 18 годам лишения свободы

·74·Общество
Убийца мужчины, проигравшего в соревновании после поражения брата, приговорен к 18 годам лишения свободы

В Сурхандарьинской области Достон Жабборов, зарезавший Низомиддина Чотбоева во время соревнований по курашу, приговорен к 18 годам лишения свободы. Трагедия связана с конфликтами, начавшимися после поражения его брата в схватке. Об этом сообщает QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, 9 мая 2026 года Достон Жабборов, 1997 года рождения, отправился посмотреть соревнования по курашу, проходившие на территории медицинского техникума имени Абу Али ибн Сино в махалле «Янгиарык» Денауского района. В поединке его брат Бостонбек Жабборов проиграл Айюбхону Хуррамову. Это разозлило Достона, и он покинул место проведения соревнований.

Однако позже от таксиста он услышал, что на территории соревнований между его отцом Аслом Худойкуловым и отцом Айюбхона Хуррамова — Низомиддином Чотбоевым — возник спор. Разъяренный этой новостью, Достон взял кухонный нож в ближайшем продуктовом магазине и вернулся на борцовскую площадку.

Там Достон Жабборов нанес Низомиддину Чотбоеву четыре ножевых ранения на глазах у двух свидетелей. Несмотря на то, что окружающие их разняли, спасти жизнь потерпевшему не удалось. Низомиддин Чотбоев скончался в реанимационном отделении Денауского районного медицинского объединения.

Данное уголовное дело было рассмотрено 8 октября в Кумкурганском районном суде по уголовным делам. В ходе судебного процесса Достон Жабборов признал свою вину.

Приговором суда он признан виновным в совершении умышленного убийства, предусмотренного пунктами «ж» и «л» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Достон ЖабборовНизомиддин ЧотбоевСурхандарьинская областьСоревнования по курашу
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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