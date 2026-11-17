35-летний житель Мубарекского района Кашкадарьинской области ворвался в дом знакомой с целью ограбления, чтобы найти деньги на погашение кредитов. В качестве оружия он взял с собой нож и болгарку для вскрытия сейфа. По решению суда мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, отец троих детей остро нуждался в деньгах из-за наличия кредитов. Он предположил, что у его знакомой, занимающейся продажей лепешек на рынке и выдачей денег под проценты, дома хранятся крупные суммы, и спланировал разбойное нападение на ее жилище.

7 апреля 2026 года около 07:00 утра, надев медицинскую маску и вооружившись ножом и болгаркой, он ворвался в дом женщины. Он сбил с ног открывшую дверь хозяйку и потребовал деньги. Угрожая женщине словами: «Где твои деньги? Отдавай, иначе убью!», он нанес ей 15 ножевых ранений.

В этот момент 14-летняя дочь потерпевшей, находившаяся в доме, стала свидетелем происходящего. Она выбежала на балкон и начала звать соседей на помощь. Испугавшись, что его услышат окружающие, нападавший скрылся с места преступления, не достигнув своей цели. Жизнь потерпевшей удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями о покушении на умышленное убийство и разбое, и приговорил его к 12 годам лишения свободы.