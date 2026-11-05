Мужчина, задушивший жену и спрятавший тело 2-летней дочери, приговорен к пожизненному заключению

В городе Янгиюль Ташкентской области мужчина, убивший свою жену и малолетнюю дочь, не достигшую трехлетнего возраста, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Repost.

Как стало известно, 7 июня около 06:00 утра 27-летний Хабибулло Кобилов пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и задушил свою 24-летнюю супругу. После этого он совершил сексуальное насилие в отношении своей дочери и лишил ее жизни.

Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина положил тело девочки в спортивную сумку, отвез его в дом своего отца, проживающего в Ташкенте, и выбросил в уличный туалет.

8 июня в одном из домов Янгиюля было обнаружено тело 24-летней женщины с телесными повреждениями. Тело девочки было найдено после задержания мужчины.

Янгиюльский городской суд по уголовным делам признал Хабибулло Кобилова виновным в совершенных преступлениях и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.