В Самарканде задержан молодой человек, подозреваемый в причастности к смерти своей знакомой. По предварительным данным, он мог задушить девушку во время ссоры, возникшей в арендованной квартире. После случившегося подозреваемый нанес телесные повреждения самому себе.

Сообщается, что трагический инцидент произошел 18 ноября в массиве Карасу города Самарканда. Погибшая девушка снимала трехкомнатную квартиру вместе с подругой. В тот день, когда в квартире никого не было, к ней пришел знакомый.

Предположительно, возникший между молодыми людьми конфликт перерос в ссору, в ходе которой парень задушил девушку.

По словам председателя махалли, две девушки въехали в квартиру вечером 15 ноября. На следующий день представители махалли побеседовали с ними, объяснили необходимость оформления договора аренды и ознакомили с правилами проживания.

После инцидента подозреваемый нанес себе телесные повреждения. Сотрудники органов внутренних дел доставили его в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Врачи изначально оценили его состояние как средней тяжести. Однако обследование не выявило серьезных травм. После медицинского наблюдения он был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Согласно письменному комментарию руководителя пресс-службы прокуратуры Самаркандской области, по данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.