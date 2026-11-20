В махалле «Арабхона» города Карши вынесен приговор 34-летнему мужчине, который зарезал соседа из-за конфликта между их детьми.

Как стало известно, инцидент произошел 28 июня 2026 года около 21:00. Между 34-летним мужчиной и его 39-летним соседом возникла ссора из-за перепалки их детей.

Во время конфликта, продолжившегося на улице, мужчина на глазах у несовершеннолетнего племянника погибшего нанес несколько ударов кухонным ножом в область груди и бока соседа.

Получивший тяжелые телесные повреждения 39-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Согласно приговору суда, совершивший убийство мужчина приговорен к 19 годам лишения свободы.