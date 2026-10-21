В Кашкадарье парень убил мачеху после того, как отец ушел в магазин

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области парень, убивший свою мачеху, приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Примечательно, что он вернулся в кишлак за день до трагического события, а в день происшествия попросил прощения у отца и мачехи. Об этом сообщает «Daryo» со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел 5 июня 2026 года. По данным суда, мать П.Ч. скончалась в 2020 году. Год спустя его отец начал жить с другой женщиной. Сначала парень и его брат жили в одном доме с родителями. Однако отношения между мачехой и пасынками не складывались. В семье часто возникали скандалы.

Впоследствии П.Ч. уехал на заработки в Россию, а затем в Ташкент. Даже когда он возвращался в кишлак, у него случались разногласия с мачехой. Сообщается, что во время одной из предыдущих ссор он ударил женщину по лицу. После этого отец изгнал сына из дома.

Спор снова закончился трагедией

Вернувшись в кишлак 4 июня 2026 года, П.Ч. на следующий день вечером пришел в дом отца и мачехи и попросил у них прощения. После того как отец примирился с сыном, он отправился в магазин за мороженым и колой.

Однако после того, как он вышел из дома, между П.Ч. и мачехой снова вспыхнула ссора. В судебных материалах отмечается, что парень принес из дома дяди кухонный нож и несколько раз ударил женщину в область спины и шеи. Затем он ударил ее по голове железным фрагментом кровати.

Услышав крики, дядя вышел на улицу. Он увидел женщину в тяжелом состоянии за пределами двора, а племянника — убегающим с задней стороны дома.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Но, несмотря на помощь врачей, женщина скончалась от большой кровопотери.

Парень скрылся с места происшествия

После инцидента П.Ч. направился в дом одного из родственников и переоделся. Затем он вышел на трассу Ташкент — Термез, на попутной машине уехал в Карши, а оттуда — в Ташкент. В конце концов он отправился к дому своего дяди.

В суде подсудимый частично признал свою вину. Он заявил, что не планировал убийство мачехи заранее, а поддался эмоциям во время ссоры. По словам П.Ч., он хотел поговорить с женщиной, но их спор перерос в ожесточенный конфликт.

Мать погибшей в суде сообщила, что отношения ее дочери с пасынками изначально не ладились. Она заявила, что не простит подсудимого, и попросила назначить ему суровое наказание.

Дехканабадский районный суд по уголовным делам признал П.Ч. виновным по части 1 статьи 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев.