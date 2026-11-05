Тело 19-летней Мадины, погибшей в ходе ссоры из-за сладостей, эксгумировано

В Жамбылской области Казахстана тело 19-летней гражданки Узбекистана Мадины, скончавшейся при загадочных обстоятельствах, было эксгумировано для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Родственники погибшей потребовали проведения эксгумации, так как выразили сомнения в результатах первоначального обследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Мадина скончалась после ссоры с мужем из-за сладостей. Обстоятельства её смерти до сих пор остаются не до конца выясненными.

По словам местного журналиста Жана Ахмадиева, эксгумация была проведена 4 ноября на основании официального ходатайства потерпевшей стороны. Семья погибшей не согласилась с выводами первичной экспертизы и выразила сомнения в их достоверности.

После этого в городе Алматы была назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Процесс извлечения тела из могилы проходил в присутствии сотрудников полиции и профильных специалистов.

Согласно данным Департамента полиции Жамбылской области, по данному факту продолжаются следственные действия по статье 105 Уголовного кодекса — доведение до самоубийства.

В настоящее время супруг погибшей остается в статусе свидетеля, имеющего право на защиту. Ожидается, что результаты повторной экспертизы внесут ясность в вопросы, связанные со смертью Мадины.