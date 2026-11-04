Сегодня, 4 ноября, глава Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Шавкатовна Мирзиёева отмечает свой день рождения.

Находясь в центре масштабных социально-политических, гуманитарных и образовательных реформ, проводимых в стране в последние годы, Саида Мирзиёева выделяется своей решительностью, стратегическим мышлением и современным управленческим потенциалом.

Международная дипломатия и глобальные инициативы

В управленческой деятельности Саиды Мирзиёевой особое место занимает укрепление позитивного имиджа Узбекистана на международной арене и активное продвижение интересов страны:

Внешнее сотрудничество: Вывод диалога с авторитетными зарубежными партнерами, глобальными организациями и представителями ведущих государств на новый уровень;

Гуманитарные проекты: Продвижение важных инициатив на международных площадках по вопросам культуры, национального наследия, свободы слова и прав человека;

Современный подход: Формирование механизмов государственного управления и коммуникации на основе принципов открытости, оперативности и прямого взаимодействия с общественностью.

Результаты реформ и достоинство человека

При координации деятельности Администрации Президента основное внимание уделяется практическому отражению государственной политики в жизни каждого гражданина:

Поддержка женщин и молодежи: Программы по обеспечению гендерного равенства, укреплению роли женщин в обществе и поддержке молодых талантов;

Образование и социальная инфраструктура: Повышение эффективности проектов по реформированию школьного образования, созданию условий для здоровья детей и получения ими качественных знаний.

Желаем Саиде Шавкатовне Мирзиёевой, работающей на ответственной и стратегической государственной службе, огромных успехов в ее благих начинаниях на пути процветания нашей страны, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии.