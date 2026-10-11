В Ташкенте сдал сбой «Yandex Go»: пользователи не могут вызвать такси

В Узбекистане в работе приложения «Yandex Go» произошли сбои. В Ташкенте пользователи сталкиваются с проблемами при заказе такси и построении маршрутов.

Из-за неполадок некоторые пользователи сталкиваются с ошибками при вызове машины и не могут завершить заказ. В результате пользоваться сервисом в обычном режиме стало затруднительно.

Предполагается, что проблема может быть связана с неполадками в одном из дата-центров в России. В сообщениях СМИ говорится, что один из центров пострадал в результате атаки дрона. Однако официального подтверждения связи между этим инцидентом и сбоями в работе «Yandex Go» пока нет.

В настоящее время ожидается официальный комментарий относительно точных причин неполадок. Дополнительная информация будет предоставлена после прояснения ситуации.