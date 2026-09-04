После электричества и газа очередь за водой? Перейдут ли цены на воду на рыночные механизмы?

·0·Общество
После электричества и газа очередь за водой? Перейдут ли цены на воду на рыночные механизмы?

В Узбекистане будет продолжена политика поэтапной либерализации тарифов и услуг, регулируемых государством. После повышения цен на энергетические ресурсы — природный газ и электроэнергию, теперь планируется перевести на рыночные механизмы и услуги водоснабжения. Об этом сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов в интервью авторитетному британскому изданию Financial Times.

Заявление для «Financial Times»: какие изменения ждут тарифы на воду?

По словам главы Центробанка, правительство последовательно продолжит начатый стратегический курс по свободному формированию цен на основе рыночных механизмов:

  • Будет положен конец искусственному сдерживанию: в настоящее время правительство, учитывая социальное положение населения, удерживает цены на некоторые важные услуги, в том числе на воду, в определенных пределах;

  • Постепенный переход к рыночному механизму: для обеспечения финансовой стабильности сферы и привлечения инвестиций в систему цены на водоснабжение также будут поэтапно либерализованы;

  • Преемственность реформ: за счет либерализации цен предусматривается сокращение потерь в сфере и стимулирование эффективного использования ресурсов.

Эффект энергетической реформы и новые риски, вызывающие беспокойство регулятора

Затронув тему финансовой стабильности и показателей инфляции, Тимур Ишметов отметил следующие важные аспекты:

  • Внутренняя инфляция обуздана: тарифные реформы, проведенные на рынке энергетических ресурсов, дали серьезный толчок к устранению основных факторов инфляции внутри страны;

  • Основная угроза — на внешнем рынке: в настоящее время главные риски для Центрального банка остаются связанными с внешними геополитическими и экономическими факторами;

  • Давление мировых цен и логистики: рост цен на нефть и продукты питания на мировом рынке, а также удорожание расходов на международные перевозки (логистику) из-за глобальных конфликтов могут оказать давление на внутренние цены. Регулятор будет тщательно учитывать эти риски в своих дальнейших решениях.

Общественный скептицизм: резко ли подорожает вода?

Ранее повышение тарифов на энергоресурсы оказало заметное влияние на расходы населения и бизнеса. В связи с этим новости о переходе цен на воду на рыночные механизмы вызывают бурные обсуждения среди пользователей сети:

  • в социальных сетях граждане выражают обеспокоенность тем, что из-за данного решения плата за воду может существенно возрасти;

  • экономисты же подчеркивают необходимость наряду с адаптацией тарифов к рынку тщательно разработать механизмы адресной социальной компенсации для малообеспеченных и нуждающихся слоев населения.

А как вы считаете, улучшит ли качество услуг в сфере перевод тарифов на питьевую воду на рыночные механизмы или это станет новым тяжелым бременем для бюджета населения? Насколько правильным решением является либерализация цен для сокращения потерь воды? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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