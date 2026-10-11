Yandex Go не работает? Подробности атаки на дата-центр в России

·34·Общество
Yandex Go не работает? Подробности атаки на дата-центр в России

В столице Узбекистана городе Ташкенте, а также в ряде соседних государств произошел масштабный массовый технический сбой в работе популярного сервиса Yandex Go (Яндекс Такси). В настоящее время тысячи пользователей жалуются на то, что не могут вызвать машину через приложение, не работают системы построения маршрутов на карте и расчета стоимости.

Согласно данным, данная проблема наблюдается одновременно не только в Узбекистане, но и в Казахстане, России и еще нескольких странах.

Причина проблемы: Атака дронов на дата-центр?

По предварительным сообщениям, распространяющимся в международных источниках и социальных сетях, масштабный сбой в системе может быть связан с повреждением инфраструктуры:

  • Инцидент во Владимире: Как сообщается, технические неполадки на серверах возникли после атаки беспилотных летательных аппаратов (дронов) на крупный дата-центр «Яндекса», расположенный в российском городе Владимире;

  • Масштабный сбой: Из-за ограничений в работе серверов перестали работать все региональные приложения, подключенные к единой базе, в частности, системы заказов в Узбекистане и Казахстане;

  • Восстановительные работы: В настоящее время IT-специалисты и техническая команда компании ведут экстренную работу по полному перезапуску системы и переводу ее на резервные серверы.

Yandex Go не работает? Подробности атаки на дата-центр в России

Что делать в экстренной ситуации? Альтернативные варианты

Если в настоящее время вам необходимо передвигаться на транспорте, гражданам рекомендуется использовать следующие решения:

  • Альтернативные агрегаторы: Заказ через другие действующие в нашей стране национальные и международные такси-приложения (например, MyTaxi, недавно запущенный WB Taxi или другие местные агрегаторы);

  • Традиционный способ: Выйти на обочину дороги и обычным способом «поймать» попутные машины, воспользовавшись услугами проезжающих такси;

  • Общественный транспорт: Чтобы избежать пробок и дефицита такси, выбрать сеть метрополитена и автобусные маршруты.

Ожидается официальное заявление компании о полном восстановлении работы сервиса. Дополнительная информация о деталях ситуации и восстановлении деятельности сервиса будет предоставляться по мере поступления.

Yandex GoТашкентДата-центр Яндексаатака дронов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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