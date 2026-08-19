В Ташкенте арестовали блогера, избившего таксиста и отправившего его в больницу

·1·Общество
В Ташкенте арестовали блогера, избившего таксиста и отправившего его в больницу

Жуткий конфликт, произошедший после словесной ссоры между водителем такси и пассажиркой в Яшнабадском районе столицы, обернулся уголовной ответственностью. В отношении инстаблогера, который приехал на место происшествия, жестоко избил 27-летнего водителя и распространил в сети видео с ложными обвинениями, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Какое официальное заявление сделал ГУВД по этому делу, вызвавшему бурные обсуждения в сети?

Удалённые видео и ложные обвинения: как развивались события?

Как сообщил заместитель начальника Информационно-мультимедийного центра ГУВД города Ташкента Qahramon Xudoyberganov, блогер, совершивший хулиганские действия, задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением:

"17 августа в Яшнабадском районе произошла ссора между 27-летним водителем такси Yoqubbek Jo‘raboyev и женщиной. После этого на место происшествия прибыли блогеры, знакомые пассажирки, начали оскорблять водителя и применили к нему физическую силу. Сначала они опубликовали видео, обвинив водителя в «домогательстве», однако после того, как ситуация получила огласку, попросили общественность их оправдать, а затем удалили все видео."

Факты конфликта между таксистом и блогерами в Ташкенте

Показатель

Подробности и сведения

Время и место происшествия

17 августа, город Ташкент (Яшнабадский район)

Пострадавший

27-летний водитель такси Yoqubbek Jo‘raboyev (госпитализирован)

Действия обвиняемых

Оскорбление, избиение, публикация видео с ложными обвинениями

Применённая мера

Блогер, применивший физическую силу, арестован

Орган, ведущий дело

Следственное управление ГУВД города Ташкента

Заключение врачей: тяжёлые травмы водителя

Пострадавший в результате нападения водитель такси был срочно госпитализирован.

Согласно заключениям медицинского обследования, у него зафиксированы серьёзные шишки в области лба и затылка, а также многочисленные ссадины и ушибы в области груди, живота, плеча и бока. В настоящее время следственные действия по данному факту продолжаются в строгом порядке.

Как, по-вашему, следует наказывать таких «агрессивных блогеров», которые, полагаясь на свою популярность или влияние в социальных сетях, оказывают давление на обычных водителей?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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