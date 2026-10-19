Ужасающая скорость в Бухаре: мчавшийся со скоростью 201 км/ч Malibu-2 отправлен на штрафстоянку

·59·Общество
Ужасающая скорость в Бухаре: мчавшийся со скоростью 201 км/ч Malibu-2 отправлен на штрафстоянку

В городе Бухара был выявлен нарушитель, который грубо и крайне опасно нарушил правила дорожного движения. Водитель автомобиля Chevrolet Malibu-2 передвигался по городским дорогам со скоростью 201 км/ч, что в несколько раз превышает установленную норму, тем самым подвергнув серьезной опасности жизнь свою и окружающих.

После того как видеозапись данного инцидента была опубликована в сети, она быстро привлекла внимание ответственных ведомств.

Угроза без номеров и «гонки»: Детали правонарушения

Согласно подробностям происшествия, водитель заранее попытался уйти от ответственности:

  • Снятие государственных номерных знаков: Чтобы скрыться от камер наблюдения и радаров, водитель передвигался со снятыми с автомобиля номерами;

  • Смертельная скорость 201 км/ч: На кадрах, снятых из салона, видно, что стрелка спидометра поднялась до 201 км/ч, что крайне опасно для городских улиц;

  • Оперативный поиск и установление: Несмотря на отсутствие номеров, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УБДД Бухарской области, транспортное средство и управлявший им водитель из Самарканда были установлены в кратчайшие сроки.

Законное наказание: Протокол и штрафстоянка

По данному факту в отношении нарушителя были приняты строгие меры:

  • Составлен административный протокол: В отношении водителя оформлен административный протокол по соответствующим статьям за крайне грубое превышение установленной скорости движения и управление автомобилем без государственных номерных знаков;

  • Автомобиль на штрафстоянке: Данный черный автомобиль Malibu-2 помещен на штрафстоянку для временного хранения;

  • Напоминание водителям: Служба безопасности дорожного движения в очередной раз напомнила, что любое правонарушение рано или поздно не останется безнаказанным, а городские улицы — это не гоночный трек.

БухараChevrolet Malibu-2УБДД Бухарской областискорость 201 км/ч
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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