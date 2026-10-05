В Бухаре после пожара книга «Коран» осталась целой и невредимой (видео)

3 октября после пожара на рынке «Карвон» в Бухаре был зафиксирован случай, привлекший всеобщее внимание. В результате сильного пожара множество вещей на территории рынка сгорели и понесли серьезный ущерб.

Однако на кадрах, снятых после пожара, видно, что среди сгоревших предметов книга «Коран» осталась невредимой и в целости.

На кадрах запечатлено, как окружающие вещи пострадали от огня, а некоторые превратились в пепел. При этом то, что книга «Коран» осталась практически неповрежденной, привлекло внимание многих.

Данный случай также вызвал различные обсуждения в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на состояние книги после пожара, оценив это как удивительное явление.