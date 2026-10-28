Страшное ДТП в Ташкенте: ехавшая на высокой скорости Gentra врезалась в дерево и разорвалась пополам

·86·Общество
Страшное ДТП в Ташкенте: ехавшая на высокой скорости Gentra врезалась в дерево и разорвалась пополам

В ночь на 28 октября в Чиланзарском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. На проспекте Бунёдкор, недалеко от здания Законодательной палаты Олий Мажлиса, автомобиль марки Chevrolet Gentra, двигавшийся на высокой скорости, потерял управление и на большой силе ударился о придорожное дерево.

Сила столкновения была настолько велика, что транспортное средство разорвало на части, оно было полностью конструктивно разрушено. На фото и видео с места происшествия видно, что передняя и задняя части машины отделились друг от друга и разлетелись по газону.

Подробности происшествия и официальная информация ГУВД

Согласно предварительным данным, предоставленным Управлением безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента:

  • Причина происшествия: молодой водитель 2005 года рождения, значительно превысив установленный скоростной режим, потерял управление и врезался в крупное дерево на обочине;

  • Последствия и ущерб: из-за сильного динамического удара кузов деформировался, автомобиль разломился на две части и превратился в груду металла;

  • Состояние пострадавшего: водитель с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован; по счастливой случайности сообщений о погибших не поступало;

  • Следствие и расследование: в настоящее время правоохранительными органами по данному факту проводятся техническая экспертиза и доследственные мероприятия.

Фактор скорости и серьезное предупреждение для водителей

В Ташкенте подобные крупные аварии с участием автомобилей Gentra из-за несоблюдения скоростного режима происходят не впервые. Служба безопасности дорожного движения напоминает всем водителям о следующем:

  • Строгое соблюдение скоростных ограничений в городе: несмотря на то, что дороги в вечернее и ночное время свободны, превышение скорости приводит к трагическим последствиям;

  • Фактор возраста и неопытности: молодые водители должны воздерживаться от резких маневров, неверно оценивая динамику автомобиля в сложных дорожных ситуациях;

  • Техническая безопасность и осторожность: каждый лишний показатель скорости резко увеличивает тормозной путь автомобиля и создает прямую угрозу жизни.

Сохранение бдительности на дорогах в вечернее и ночное время, а также неукоснительное соблюдение правил дорожного движения являются главной гарантией безопасности водителей и пешеходов.

ГУВД ТашкентаЧиланзарский районДТПпроспект Бунёдкор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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