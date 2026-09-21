Жуткое столкновение в ночном Ташкенте: в Мирзо-Улугбекском районе всмятку разбились BYD и Кобалт
На одном из оживленных перекрестков столицы произошло очередное крупное ДТП с серьезными последствиями. 20 сентября около 21:30 ночи на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Шукуром Бурхановым в Мирзо-Улугбекском районе произошло сильное аварийное столкновение с участием двух легковых автомобилей. Как видно на кадрах с места происшествия, электромобиль BYD под управлением 22-летнего водителя 2004 года рождения и автомобиль марки Кобалт под управлением 45-летнего гражданина 1981 года рождения столкнулись на большой скорости.
В результате невероятно мощного удара передние части обоих транспортных средств оказались искорежены до неузнаваемости, их детали разлетелись по встречным полосам дороги, а одна из машин врезалась в ограждение и рекламную конструкцию на обочине. Сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента проводят на месте происшествия следственные и проверочные мероприятия.
Что же стало причиной этой аварии на перекрестке с хорошей ночной видимостью — невнимательность к сигналам светофора или превышение скорости молодыми водителями?
«Искореженная передняя часть и ночная паника»: Детали происшествия
Важные факты и официальная информация с места ДТП:
Точное время и локация: Инцидент произошел 20 сентября около 21:30 на перекрестке улиц Мирзо Улугбека и Шукура Бурханова;
Разница в возрасте участников: Электромобилем BYD управлял водитель 2004 года рождения (22 года), а автомобилем Кобалт — водитель 1981 года рождения (45 лет);
Степень страшных повреждений: Передние кузовные части, капоты и системы радиаторов обоих автомобилей полностью разбиты, детали разбросаны по асфальту;
Выезд за пределы дороги: От удара белый автомобиль BYD выехал на бетонный бордюр и газон у дороги, остановившись после столкновения со столбом/ограждением;
Официальное расследование: Ответственные сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента прибыли на место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения и тормозные следы.
ДТП в Мирзо-Улугбекском районе: Оперативные показатели происшествия
Сравнение участников столкновения и состояния транспортных средств:
Показатели и параметры
Транспортное средство №1 (BYD)
Транспортное средство №2 (Кобалт)
Возраст водителя
Родился в 2004 году (22 года)
Родился в 1981 году (45 лет)
Марка и цвет автомобиля
BYD (Белый)
Chevrolet Кобалт (Темный)
Нанесенный ущерб
Передняя часть полностью уничтожена, деформация кузова
Переднее правое крыло и моторный отсек сильно разбиты
Траектория остановки
Выехал на бордюр, врезался в ограждение
Остановился посреди проезжей части
Статус ситуации
Проводится доследственная проверка УБДД ГУВД Ташкента
Следственные действия продолжаются
Анализ безопасности дорожного движения: Специалисты о причинах ДТП
Предварительные выводы экспертов по безопасности дорожного движения и автоюристов:
Скорость и столкновение тяжелой массы: Высокая динамика разгона электромобилей BYD и большой вес батарей многократно увеличивают силу инерции при столкновении;
Нарушение правил проезда перекрестков: В ночное время в 21:30 при разреженном потоке транспорта водители часто проскакивают на желтый свет светофора или не уступают дорогу при выезде на главную, что приводит к трагедиям;
Фактор возраста и опасный риск: Неумение 22-летних водителей контролировать скорость на мощных машинах резко повышает уровень опасности на улицах;
Ответственность и профилактика: Специалисты УБДД в очередной раз напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, учитывая ухудшение видимости в ночное время, и снижать скорость при приближении к перекресткам.
Эта авария на улице Мирзо Улугбека показала, к каким тяжелым материальным и физическим последствиям могут привести минутная спешка или невнимательность.
А по вашему мнению, главными причинами таких жутких столкновений на ночных перекрестках столицы являются превышение скорости или невнимательность к сигналам светофора? Считаете ли вы, что молодым водителям требуется дополнительный опыт для управления мощными электромобилями? Оставляйте свои личные мнения и наблюдения в комментариях, а также поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми своими близкими-водителями для обеспечения безопасности на дорогах!
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