Жуткое столкновение в ночном Ташкенте: в Мирзо-Улугбекском районе всмятку разбились BYD и Кобалт

·43·Общество
Жуткое столкновение в ночном Ташкенте: в Мирзо-Улугбекском районе всмятку разбились BYD и Кобалт

На одном из оживленных перекрестков столицы произошло очередное крупное ДТП с серьезными последствиями. 20 сентября около 21:30 ночи на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Шукуром Бурхановым в Мирзо-Улугбекском районе произошло сильное аварийное столкновение с участием двух легковых автомобилей. Как видно на кадрах с места происшествия, электромобиль BYD под управлением 22-летнего водителя 2004 года рождения и автомобиль марки Кобалт под управлением 45-летнего гражданина 1981 года рождения столкнулись на большой скорости.

В результате невероятно мощного удара передние части обоих транспортных средств оказались искорежены до неузнаваемости, их детали разлетелись по встречным полосам дороги, а одна из машин врезалась в ограждение и рекламную конструкцию на обочине. Сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента проводят на месте происшествия следственные и проверочные мероприятия.

Что же стало причиной этой аварии на перекрестке с хорошей ночной видимостью — невнимательность к сигналам светофора или превышение скорости молодыми водителями?

«Искореженная передняя часть и ночная паника»: Детали происшествия

Важные факты и официальная информация с места ДТП:

  • Точное время и локация: Инцидент произошел 20 сентября около 21:30 на перекрестке улиц Мирзо Улугбека и Шукура Бурханова;

  • Разница в возрасте участников: Электромобилем BYD управлял водитель 2004 года рождения (22 года), а автомобилем Кобалт — водитель 1981 года рождения (45 лет);

  • Степень страшных повреждений: Передние кузовные части, капоты и системы радиаторов обоих автомобилей полностью разбиты, детали разбросаны по асфальту;

  • Выезд за пределы дороги: От удара белый автомобиль BYD выехал на бетонный бордюр и газон у дороги, остановившись после столкновения со столбом/ограждением;

  • Официальное расследование: Ответственные сотрудники УБДД ГУВД города Ташкента прибыли на место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения и тормозные следы.

ДТП в Мирзо-Улугбекском районе: Оперативные показатели происшествия

Сравнение участников столкновения и состояния транспортных средств:

Показатели и параметры

Транспортное средство №1 (BYD)

Транспортное средство №2 (Кобалт)

Возраст водителя

Родился в 2004 году (22 года)

Родился в 1981 году (45 лет)

Марка и цвет автомобиля

BYD (Белый)

Chevrolet Кобалт (Темный)

Нанесенный ущерб

Передняя часть полностью уничтожена, деформация кузова

Переднее правое крыло и моторный отсек сильно разбиты

Траектория остановки

Выехал на бордюр, врезался в ограждение

Остановился посреди проезжей части

Статус ситуации

Проводится доследственная проверка УБДД ГУВД Ташкента

Следственные действия продолжаются

Анализ безопасности дорожного движения: Специалисты о причинах ДТП

Предварительные выводы экспертов по безопасности дорожного движения и автоюристов:

  • Скорость и столкновение тяжелой массы: Высокая динамика разгона электромобилей BYD и большой вес батарей многократно увеличивают силу инерции при столкновении;

  • Нарушение правил проезда перекрестков: В ночное время в 21:30 при разреженном потоке транспорта водители часто проскакивают на желтый свет светофора или не уступают дорогу при выезде на главную, что приводит к трагедиям;

  • Фактор возраста и опасный риск: Неумение 22-летних водителей контролировать скорость на мощных машинах резко повышает уровень опасности на улицах;

  • Ответственность и профилактика: Специалисты УБДД в очередной раз напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, учитывая ухудшение видимости в ночное время, и снижать скорость при приближении к перекресткам.

Эта авария на улице Мирзо Улугбека показала, к каким тяжелым материальным и физическим последствиям могут привести минутная спешка или невнимательность.

А по вашему мнению, главными причинами таких жутких столкновений на ночных перекрестках столицы являются превышение скорости или невнимательность к сигналам светофора? Считаете ли вы, что молодым водителям требуется дополнительный опыт для управления мощными электромобилями? Оставляйте свои личные мнения и наблюдения в комментариях, а также поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми своими близкими-водителями для обеспечения безопасности на дорогах!

Мирзо-Улугбекский районэлектромобиль BYDChevrolet CobaltУБДД ГУВД города Ташкента
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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