В Ташкенте Малибу врезался в дерево и влетел в кофейню

В городе Ташкенте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Малибу, двигавшегося на высокой скорости. В результате сильного удара автомобиль сначала врезался в дерево, а затем в торговую точку у края дороги.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видны руины на месте происшествия и серьезно поврежденный Малибу. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали как минимум три человека.

По словам очевидцев, водитель потерял управление, когда автомобиль двигался на большой скорости. В итоге машина сначала врезалась в дерево, затем проскользила по тротуару и врезалась в здание кофейни.

Инцидент произошел около 05:40 утра на улице Шота Руставели в Яксарайском районе. По данным Управления безопасности дорожного движения столицы, водитель Малибу из-за высокой скорости потерял управление, и автомобиль Каффелито Коффи врезался в магазин.

По счастливой случайности происшествие случилось рано утром, поэтому на тротуаре почти не было людей. В противном случае последствия могли быть гораздо тяжелее.

В настоящее время сотрудниками ГУВД города Ташкента проводятся следственные действия по данному ДТП. Официальные лица уточняют количество пострадавших и все детали происшествия.