В Андижане столкнулись Labo и Malibu-2

26 октября в городе Андижане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Labo и Malibu-2. В результате водитель Labo получил телесные повреждения. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения Андижанской области.

Согласно полученным данным, инцидент произошел около 12:40 на проспекте Бабура. Водитель Labo, 2004 года рождения Я.А., при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Malibu-2. В результате произошло столкновение двух автомобилей.

Пострадавший водитель Labo обратился в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники отдела безопасности дорожного движения УВД города Андижана проводят расследование по данному факту.