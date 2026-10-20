Получившая в 68 лет диплом бакалавра Фарида-ая стала примером для многих

Проживающая в Джалакудукском районе Андижанской области Фарида Хашимова в 68 лет получила диплом специалиста с высшим образованием. Женщина, много проработавшая в детских садах и школах, на деле доказала, что учиться никогда не поздно.

Толчком к решению Фариды-аи получить высшее образование стал случай, произошедший в 2021 году. Тогда руководство частного детского сада, где она работала, предложило женщине отдохнуть в связи с приемом на работу специалиста с высшим образованием. После этого она решила повысить свои знания, подала документы в 63 года и со 142 баллами была принята в Андижанский государственный педагогический институт.

Усердно обучаясь в течение пяти лет, Фарида-ая не только училась на отличные оценки, но и побеждала в различных конкурсах. При поддержке членов семьи в 2026 году она успешно завершила учебу и получила диплом бакалавра.

В настоящее время Фарида-ая преподает музыку в школе №12 Джалакудукского района. Будучи автором нескольких поэтических книг, женщина продолжает создавать новые песни и стихи для детей.