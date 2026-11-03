В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов

·70·Общество
В Сангардаке ищут пропавшего 2-летнего ребенка: за помощь в поисках объявлено вознаграждение в 20 миллионов сумов

В Сурхандарьинской области продолжаются поиски двухлетнего Зубайра Салимова, который числится пропавшим без вести уже более полугода. Сообщается, что гражданам, которые помогут найти ребенка, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 20 миллионов сумов. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Сурхандарьинской области.

Отмечается, что Зубайр Сардорович Салимов родился 25 июня 2024 года. Он проживал с родителями в махалле «Юлдуз» города Термез.

26 апреля 2026 года ребенок вместе с родителями отправился на базу отдыха, расположенную на территории махалли «Сангардак» Сариасийского района. Там, на берегу реки, он пропал, пока его мать отлучилась к автомобилю за вещами.

С тех пор местонахождение ребенка остается неизвестным. Несмотря на предпринятые меры по его поиску, результатов пока достичь не удалось.

Управление внутренних дел просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении ребенка, немедленно сообщить об этом. Тем, кто предоставит достоверную информацию и поможет в его поиске, будет выплачено вознаграждение в размере 20 миллионов сумов. Конфиденциальность личности предоставивших информацию гарантируется.

Если у вас есть какая-либо информация о Зубайре, вы можете обратиться по следующим номерам:

  • 102

  • 97 698-51-51

  • 91 583-48-48

  • 94 514-11-15

СурхандарьяЗубайр СалимовУправление внутренних делСариасия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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