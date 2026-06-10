Саудовские клубы предложили звезде «Барселоны» Рафинье астрономическую зарплату

Саудовская Про-лига начала серьезную борьбу за нападающего «Барселоны» Рафинью. По информации издания Mundo Deportivo, клубы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» предлагают 29-летнему бразильскому футболисту сумму, в четыре раза превышающую его текущую зарплату. Если трансфер состоится, ожидается, что его чистый годовой доход вырастет с 12 миллионов евро до 48 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эти клубы, поддерживаемые Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF), готовы заплатить «Барселоне» 80 миллионов евро за Рафинью с целью повышения престижа лиги. Сам футболист признавался, что летом 2024 года, до прихода в команду Ханси Флика, серьезно обдумывал переезд в Саудовскую Аравию.

В интервью изданию ESPN Brasil Рафинья заявил: «Предложение из Саудовской Аравии было очень заманчивым. Оно могло бы полностью изменить жизнь не только мою, но и моих родителей и ребенка. Конечно, мы рассматривали вариант с уходом из «Барселоны»». Однако немецкому специалисту Ханси Флику удалось убедить его остаться в команде.

Под руководством Ханси Флика Рафинья стал настоящим лидером в сезоне 2024/25 и сформировал грозную атакующую связку с Ламином Ямалем. В том сезоне он забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи. Хотя в следующем сезоне травмы мешали его игре, футболист сохраняет свой уровень.

Руководство «Барселоны» уверено, что Рафинья отклонит новые предложения. Бразильский вингер, став двукратным чемпионом Ла Лиги, теперь ставит целью выиграть Лигу чемпионов вместе с Ханси Фликом.