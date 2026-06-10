Лионель Месси высоко оценил шансы сборной Аргентины на защиту титула чемпионов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах своей команды на защиту титула чемпионов мира после последнего подготовительного матча против Исландии (3:0). Звезда «Интер Майами» вышел на замену во втором тайме, сумел забить гол и обновил многолетний международный рекорд своей страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выйдя на поле на 70-й минуте матча на стадионе «Джордан-Хэр» в штате Алабама, Лионель Месси реализовал пенальти, сделав счет разгромным. Этот гол стал для него 117-м в составе национальной сборной. После игры Месси дал интервью изданию ТйК Спортс о своем физическом состоянии: «Я с нетерпением ждал выхода на поле. Чувствовал себя отлично и преодолел страх после травмы. Теперь у нас есть неделя на подготовку к матчу открытия», — сказал нападающий.

В возрасте 38 лет, 11 месяцев и 14 дней Лионель Месси официально стал самым возрастным автором гола в истории «Альбиселесте». Предыдущий рекорд с 1957 года принадлежал легендарному Анхелю Лабруне. Также матч против Исландии стал для Месси 199-й официальной игрой за Аргентину, что еще больше укрепило его статус футболиста с наибольшим количеством матчей в истории страны.

Капитан подчеркнул, что настрой команды не изменился даже после победы в Катаре. Перед первым матчем группового этапа против Алжира он отметил высокий уровень мотивации команды: «Я всегда очень волнуюсь перед началом турнира, особенно перед Чемпионатом мира. Эта группа никогда не заставляет болельщиков краснеть. Мы — команда победителей, которая всегда хочет большего», — добавил Лионель Месси.