Лионель Месси высоко оценил шансы сборной Аргентины на защиту титула чемпионов мира

·0·Спорт
Лионель Месси высоко оценил шансы сборной Аргентины на защиту титула чемпионов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах своей команды на защиту титула чемпионов мира после последнего подготовительного матча против Исландии (3:0). Звезда «Интер Майами» вышел на замену во втором тайме, сумел забить гол и обновил многолетний международный рекорд своей страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выйдя на поле на 70-й минуте матча на стадионе «Джордан-Хэр» в штате Алабама, Лионель Месси реализовал пенальти, сделав счет разгромным. Этот гол стал для него 117-м в составе национальной сборной. После игры Месси дал интервью изданию ТйК Спортс о своем физическом состоянии: «Я с нетерпением ждал выхода на поле. Чувствовал себя отлично и преодолел страх после травмы. Теперь у нас есть неделя на подготовку к матчу открытия», — сказал нападающий.

В возрасте 38 лет, 11 месяцев и 14 дней Лионель Месси официально стал самым возрастным автором гола в истории «Альбиселесте». Предыдущий рекорд с 1957 года принадлежал легендарному Анхелю Лабруне. Также матч против Исландии стал для Месси 199-й официальной игрой за Аргентину, что еще больше укрепило его статус футболиста с наибольшим количеством матчей в истории страны.

Капитан подчеркнул, что настрой команды не изменился даже после победы в Катаре. Перед первым матчем группового этапа против Алжира он отметил высокий уровень мотивации команды: «Я всегда очень волнуюсь перед началом турнира, особенно перед Чемпионатом мира. Эта группа никогда не заставляет болельщиков краснеть. Мы — команда победителей, которая всегда хочет большего», — добавил Лионель Месси.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираРекордФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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