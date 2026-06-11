Матч Узбекистан — Колумбия установил рекорд по продаже билетов

С полей США, Канады и Мексики, где сегодня официально стартовал Чемпионат мира по футболу 2026 года, пришли очень приятные, радостные и грандиозные новости для болельщиков нашей страны! Любимая национальная сборная Узбекистана, впервые в своей истории пробившаяся в финальную стадию, доказывает, что она не только на поле, но и по уровню интереса и интриги вокруг себя превосходит мировых грандов, являясь уникальной на планете.

Согласно последним официальным данным, матч 1-го тура группы «К» мундиаля между сборными Узбекистана и Колумбии, который с нетерпением ждет вся Центральная Азия, на данный момент показывает лучший и абсолютный результат по продаже билетов во всем турнире. Об этом эксклюзивно сообщил на своих страницах в социальных сетях известный узбекский футбольный эксперт и специалист Алишер Никимбаев.

Цифры и аналитика, представленные опытным специалистом, естественно, наполняют гордостью сердце каждого узбекского футбольного болельщика:

«Опираясь на предварительные официальные данные, полученные от организационного комитета турнира, на предстоящий захватывающий матч Узбекистан — Колумбия к этому часу уже 74 725 билетов нашли своих владельцев. Удивительно то, что на данный момент этот показатель значительно превышает объем проданных билетов на любой другой матч в рамках текущего Чемпионата мира. Даже официальный матч открытия турнира Мексика — ЮАР (73 373 билета) и напряженное противостояние между имеющими миллионы поклонников сборными Бразилии и Марокко (73 719 билетов) по темпам продаж билетов остались позади игры с участием наших представителей», — отмечает Алишер Никимбаев.

Эти исторические цифры свидетельствуют о том, насколько сильно наши соотечественники, проживающие за океаном и прибывшие туда из разных уголков мира, а также самые страстные болельщики Южной Америки жаждут увидеть эту игру. «Белые волки» под руководством итальянской легенды Фабио Каннаваро 18 июня на знаменитом мексиканском стадионе проведут свой первый исторический матч на Чемпионате мира перед такой огромной аудиторией — почти 75 тысяч зрителей. Нет сомнений, что крики «Узбекистан!», доносящиеся с трибун, придадут нашим футболистам крылья. Желаем нашим представителям в этом незабываемом матче только победы!

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