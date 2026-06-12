Эдер Милитао высказался о возвращении Жозе Моуринью в Реал Мадрид

·75·Спорт
Эдер Милитао высказался о возвращении Жозе Моуринью в Реал Мадрид

Центральный защитник «Реал Мадрид» Эдер Милитао поделился своими мыслями о сенсационном возвращении Жозе Моуринью на «Сантьяго Бернабеу». Португальский специалист подписал с клубом трехлетний контракт. Бразильский защитник, который в настоящее время находится вне игры из-за серьезной травмы, выразил большие надежды на работу под руководством опытного тренера в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Флорентино Перес выполнил обещание своей президентской кампании, вернув 63-летнего специалиста по соглашению, рассчитанному до 2029 года, после ухода Альваро Арбелоа. Это грандиозное возвращение для тактика, покинувшего Мадрид 13 лет назад. «Реал Мадрид» выплатил «Бенфике» компенсацию в размере 15 миллионов евро за освобождение тренера, и он официально приступит к работе со следующего месяца.

Милитао перенес операцию в апреле из-за разрыва связок левого колена и сейчас проходит пятимесячный курс реабилитации. «Он — великий тренер. С нетерпением жду следующего сезона. На личном уровне в жизни бывают взлеты и падения. Самое главное — быть психологически здоровым. Если голова в порядке и отношения с семьей хорошие, все проходит легче», — сказал защитник изданию СпортйБет.

Бразильский защитник также затронул психологическое влияние травмы: «Это случилось, когда я принимал передачу. Почувствовал что-то странное, когда развернулся, чтобы ударить. Сначала это не казалось серьезным, но после постановки диагноза все прояснилось. Частые травмы влияют на психику, но также дают опыт. Раньше я был очень взрывным игроком, а сейчас стал более рассудительным и не полагаюсь только на скорость».

Жозе Моуринью возвращается в столицу Испании с задачей восстановить команду, которая завершила два сезона подряд без трофеев. В свой первый период с 2010 по 2013 год португальский специалист выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании. Однако его современный тактический подход вызывает много вопросов, так как он не завоевывал чемпионский титул с тех пор, как победил в Английской Премьер-лиге с «Челси» более десяти лет назад.

Реал МадридЖозе МоуриньюЭдер МилитаоЛа ЛигаТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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