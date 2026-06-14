Криштиану Роналду и сборная Португалии почтили память Диогу Жоты перед ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и его товарищи по команде появились на тренировках перед чемпионатом мира 2026 года с особым символическим аксессуаром. Игроки надели специальные браслеты в память о своем бывшем товарище по команде Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе в прошлом году. Об этом сообщает Goal.com.

Представители «Селесао», готовящиеся в Майами к мировому первенству в Северной Америке, этим жестом показывают, насколько велико значение покойного нападающего для командного духа. Как сообщает издание Goal.com, этот памятный подарок был лично вручен премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру перед отъездом команды на турнир.

Полузащитник ПСЖ Витинья в беседе с журналистами остановился на важности этих браслетов. По его словам, аксессуар был изготовлен в полном соответствии со всеми техническими требованиями ФИФА, и футболисты могут носить его не только на тренировках, но и во время официальных матчей.

Специальный дизайн, соответствующий требованиям ФИФА

«Когда премьер-министр вручил нам эти браслеты, были учтены все аспекты, чтобы мы могли использовать их и на поле. На них, наряду с именами всех футболистов, отдельно указано имя Диогу Жоты. Мы приняли это с большой любовью и решили носить их на протяжении всего турнира», — говорит Витинья.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес также рассказал о влиянии наследия Диогу Жоты на моральный дух команды. По мнению тренера, память о бывшем нападающем «Ливерпуля» придает команде дополнительные силы и чувство ответственности в сложных ситуациях. За свою карьеру в сборной Жота успел провести 49 матчей и забить 14 голов.

«Диогу служит для нас маяком. Его мечтой было выигрывать трофеи с Португалией, и он добился этого в Лиге наций. Теперь на нас лежит ответственность воплотить в жизнь его мечту стать чемпионом мира. Он был символом воли, способным найти решение в любой сложной ситуации», — подчеркнул Роберто Мартинес.

Сборная Португалии проведет свой первый матч группового этапа ЧМ-2026 на следующей неделе против сборной ДР Конго. Команда под руководством Криштиану Роналду нацелена на этом турнире не только на победу, но и на то, чтобы бороться изо всех сил в память о своем близком друге.