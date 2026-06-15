Томми Фьюри победил соперника, который тяжелее его на 50 килограммов

Манчестер, Великобритания, вновь стал ареной грандиозного и шумного боксерского вечера. Томми Фьюри, сводный брат знаменитой звезды супертяжелого веса Тайсона Фьюри, который до сих пор не знает поражений на профессиональном ринге, провел свой очередной бой. Выйдя на ринг в рамках шоу «Мисфитс Боксинг», организованного для проведения мега-турниров, младший Фьюри, несмотря на огромную разницу в весе, продемонстрировал болельщикам настоящий мастер-класс.

Огромная разница в весе и шестираундовое яростное противостояние

Этот поединок привлек внимание множества спортивных фанатов своим форматом и составом участников. Дело в том, что на официальной церемонии взвешивания соперник Томми Фьюри, его соотечественник Эдди Холл, оказался на целых 50 килограммов тяжелее младшего Фьюри. Однако даже такое колоссальное физическое преимущество оказалось бессильно перед настоящей боксерской техникой.

Этот уникальный бой был организован в формате 6 раундов по 2 минуты каждый. К сожалению, знаменитый стронгмен Эдди Холл, закаленный в силовых структурах с почти вековой историей и завоевавший в 2017 году почетный титул «Самый сильный человек планеты» (Ворлд'с Стронгест Ман), не смог оказать Томми Фьюри никакого серьезного сопротивления на ринге. Фьюри, действовавший быстро с первых секунд, наносил сопернику точные и мощные удары, удерживая контроль над ходом поединка.

С помощью таблицы официальной боксерской аналитики ниже вы можете ознакомиться с судейскими записками этого громкого боя и планами на будущее:

Город и турнир, где прошел бой Формат встречи (время) Основной статус соперника Судивший знаменитый спортсмен Официальные судейские оценки Следующий потенциальный соперник Фьюри Манчестер

(«Мисфитс Боксинг») по 2 минуты

(Шесть полных раундов) Эдди Холл

(Самый сильный человек планеты) • Тони Беллью

• Дерек Чисора

• Чейз ДеМур • 59-56 (в пользу Фьюри)

• 58-56 (в пользу Фьюри)

• 57-57 (ничья) Чейз ДеМур

(Чемпион в тяжелом весе)

Знаменитые судьи и планы на чемпионство в будущем

Примечательно, что функции судей в этом шоу-бое выполняли самые известные бывшие звезды боксерского мира. По итогам боя знаменитые мастера кожаной перчатки, сидевшие в судейских креслах, Тони Беллью и Дерек Чисора, заслуженно отдали победу Томми Фьюри со счетом 59-56 и 58-56 соответственно.

Интересная интрига вокруг боя: Третий судья, действующий чемпион в тяжелом весе по версии «Мисфитс Боксинг» Чейз ДеМур, неожиданно зафиксировал ничью со счетом 57-57. По мнению экспертов, действующий чемпион Чейз принял такое решение, чтобы оказать психологическое давление на Томми Фьюри, который является его будущим потенциальным соперником. Вскоре мы можем стать свидетелями настоящего чемпионского боя между этими двумя представителями на ринге.

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