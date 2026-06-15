Педро Порро подписал новый контракт с Тоттенхэмом: надежды Реал Мадрида и Сити рухнули

Лондонский Тоттенхэм продлил действующее соглашение с правым защитником Педро Порро. Новый контракт испанского футболиста рассчитан до 2031 года. Это решение положило конец трансферным слухам вокруг игрока и разрушило планы грандов, желавших заполучить его в свои ряды. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

По данным BBC, до истечения предыдущего контракта 26-летнего защитника оставалось еще два года. Однако его великолепная форма в последних сезонах и важная роль в игре команды побудили руководство к действиям. Тоттенхэм видит в Порро основу долгосрочного проекта и предпринял все меры, чтобы удержать его в клубе.

Педро Порро перешел в лондонский клуб в январе 2023 года на правах аренды из португальского Спортинга. Летом того же года «шпоры» полностью выкупили права на его трансфер за 40 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор испанский футболист закрепился в основном составе команды, успев провести в общей сложности 152 матча.

Интерес грандов и признание тренера

В последние месяцы Педро Порро стал одним из главных героев трансферного рынка. По информации издания Goal.com,проявляли серьезный интерес к услугам защитника. Мадридцы видели в нем достойную замену Дани Карвахалю, а Пеп Гвардиола был уверен, что он идеально впишется в его тактические схемы. Новый контракт стал неожиданным ударом для этих клубов.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби высоко оценил решение футболиста. По словам тренера, Порро является одним из лучших исполнителей в Английской Премьер-лиге не только в обороне, но и в организации атак. «Педро очень важен для нас. Его техническое мастерство и стремление работать над собой каждый день заслуживают похвалы. Он очень умно понимает футбол», — добавил Де Дзерби.

Несмотря на то, что прошлый сезон Тоттенхэм провел довольно сложно, Порро демонстрировал стабильность. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, став игроком с наибольшим количеством появлений на поле. Его физическое состояние и выносливость имеют решающее значение в новой стратегии клуба.

Данная сделка Тоттенхэм считается стратегической победой. Сохраняя свои лучшие активы, клуб показал намерение бороться за путевку в Лигу чемпионов и призовые места в следующем сезоне. Продление контракта с Порро до 2031 года стало отличной новостью и для болельщиков команды.