Илия Топурия дал первое заявление после поражения от Джастина Гейджи

·3·Спорт
Илия Топурия дал первое заявление после поражения от Джастина Гейджи

В мире смешанных единоборств (MMA) до сих пор не утихает резонанс от турнира «UFC Freedom 250», который недавно с большим шумом прошел в Вашингтоне. В главном бою этого события бывший владелец пояса UFC в легком весе Илия Топурия, до этого не знавший поражений, неожиданно упустил возможность в противостоянии с опытным американским «ветераном» Джастином Гейджи. После жестокого и беспощадного столкновения в октагоне, в результате которого известный спортсмен получил тяжелые травмы и был госпитализирован, он наконец восстановился и впервые официально высказался для болельщиков по поводу этой неудачи.

«Никаких оправданий, такова природа этого спорта»

Сделав заявление через свои социальные сети прямо из больничной палаты, Илия Топурия не стал скрывать подробностей страшной травмы, полученной в октагоне, но мужественно признал поражение.

  • Факторы тяжелой травмы: По словам Топурии, его соперник Джастин Гейджи уже в первом раунде нанес серьезное повреждение его правому глазу, а во втором раунде снова нанес страшный удар в эту уязвимую точку.

  • Уровень подготовки: Боец особо отметил, что не будет использовать состояние здоровья как оправдание своему поражению, так как перед турниром он провел самые совершенные и высокоуровневые тренировочные сборы в своей жизни и вышел в октагон, будучи готовым на 100% физически и ментально.

В следующей таблице официального спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с первой неудачей в карьере Илии Топурии и его твердыми планами на реванш:

Турнир и громкое событие

Соперник в октагоне и результат

Серьезная травма, полученная в бою

Статус Топурии в карьере

Главная будущая цель спортсмена

Основное содержание заявления

UFC Freedom 250


(город Вашингтон)

Джастин Гейджи


(победа после 4-го раунда)

Серьезная травма правого глаза

Первое поражение в карьере


(рекорд прерван)

Обязательный реванш с Гейджи

Не ищет оправданий, вернется более сильным

«Слава и боль всегда идут рука об руку»

Илия Топурия имел репутацию непобедимого в мире MMA, и эта неудача была запечатлена в летописях как первое официальное поражение в его блестящей карьере. Несмотря на это, бывший чемпион заявил, что не сломлен морально и вернется в октагон в еще более опасном образе.

Эмоциональное обращение Илии Топурии из больницы:

«Джастин, в тот день ты лишил меня правого глаза уже в первом раунде. Затем, во втором раунде, тебе удалось нанести точный и мощный удар именно в ту болезненную точку. Я не хочу искать никаких оправданий сегодня. До этого боя я провел один из лучших и самых совершенных тренировочных сборов в своей карьере. Я вышел в октагон с максимальной концентрацией, будучи полностью подготовленным. Но такова природа и законы этого спорта, который мы любим — в нем слава и горькая боль всегда сопровождают друг друга. Сейчас я проиграл, но я не сломлен. Теперь я хорошо отдохну и восстановлю здоровье. Затем я вернусь в октагон еще более сильным, мудрым и опасным бойцом для своих соперников. Верьте в меня... Эта кровавая история между мной и Джастином Гейджи еще не закончена. У нас обязательно будет жестокий реванш!»

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Илия ТопурияЖастин ГейжиUFCВашингтон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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