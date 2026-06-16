«Арсенал» согласовал условия личного контракта со звездой сборной Франции Ману Коне

Лондонский «Арсенал» близок к совершению своего первого крупного хода в летнее трансферное окно. Вице-чемпионы Англии согласовали условия личного контракта с представителями полузащитника «Ромы» Ману Коне. 25-летний футболист, который сейчас выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира 2026 года, стал главной целью команды Микеля Артеты. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации издания Корриере делла Сера, Коне изначально предпочитал переход в «Пари Сен-Жермен» и отклонил интерес со стороны «Атлетико Мадрид». Однако, поскольку чемпионы Франции не предприняли официальных шагов по трансферу, «Арсенал» выгодно воспользовался ситуацией. Лондонцы успешно завершили переговоры с окружением футболиста и убедили его перебраться на стадион «Эмирейтс».

Финансовый фэйр-плей и стоимость трансфера

Итальянская « Рома » в данный момент находится в сложном финансовом положении. До 30 июня римляне вынуждены продать ряд игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. По этой причине клуб стал гораздо сговорчивее в переговорах по своему ведущему полузащитнику. Если изначально итальянцы требовали за футболиста 50 миллионов евро, то сейчас ожидается некоторое снижение этой суммы.

По мнению экспертов, из-за срочной потребности «Ромы» в средствах, «Арсенал» может завершить трансфер с предложением в районе 45 миллионов евро. По данным Goal.com, агенты Ману Коне стремятся ускорить процесс перехода и оформить все документы до конца июня.

Тактические планы Артеты

Микель Артета видит в Ману Коне идеального партнера для Деклана Райса в центре поля. По мнению тренера, физическая мощь французского футболиста в центре поля и его способность быстро доставлять мяч в атаку придадут игре «Арсенала» дополнительную динамику. Этот трансфер может изменить планы лондонского клуба относительно другой цели — Мартина Субименди.

Появились мнения, что стиль игры Субименди может оказаться слишком медленным для сверхподвижной системы Артеты. Ману Коне же своей техникой и агрессивностью на поле полностью соответствует требованиям современной Премьер-лиги. Сейчас футболист сосредоточен на чемпионате мира, но ожидается, что его будущее определится в ближайшие дни.

Сборная Франции проведет свой первый матч на мундиале против Сенегала. Успешное выступление на турнире может еще больше увеличить стоимость Коне, поэтому руководство «Арсенала» старается отправить официальное предложение как можно скорее. Если трансфер состоится, это станет важным шагом, свидетельствующим о чемпионских амбициях лондонского клуба в новом сезоне.