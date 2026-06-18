Как Абдукодир Хусанов сбил оператора на «Ацтеке»? (видео)

Исторический матч между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3), прошедший в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года, привлек внимание международных СМИ не только забитыми голами, но и неожиданными, бурными событиями на поле. В частности, одно из самых влиятельных спортивных изданий мира «Mundo Deportivo» опубликовало отдельную статью о неожиданном и скандальном эпизоде с участием защитника нашей национальной сборной Абдукодира Хусанова на 34-й минуте встречи.

В этом противостоянии, прошедшем на легендарном и величественном стадионе «Ацтека» в Мехико, наш молодой защитник вступил в своеобразную «битву» с самой опасной звездой соперника.

В следующей аналитической инфографике вы можете подробно ознакомиться с самым жарким моментом матча, историческими рекордами и календарем предстоящих игр группы «К»:

Минута игры и место события Детали столкновения и решение арбитра Исторические рекорды сборной Узбекистана • 34-я минута

• Мехико, стадион «Ацтека» • Хусанов совершил резкий подкат против Луиса Диаса.

• По инерции он сбил телеоператора, находившегося за пределами поля.

• Главный арбитр Энтони Тейлор показал желтую карточку. • Автор первого официального гола: Аббосбек Файзуллаев

• Первый игрок, получивший предупреждение: Абдукодир Хусанов

• 23 июня: Португалия — Узбекистан (Хьюстон)

• 28 июня: ДР Конго — Узбекистан

Жесткий подкат против Луиса Диаса и сбитый телеоператор

Когда первый тайм достиг своего пика, звезда сборной Колумбии и клуба «Бавария» Луис Диас попытался на высокой скорости прорваться вперед по флангу. В этот момент наш представитель Абдукодир Хусанов в своей традиционной бескомпромиссной манере применил жесткий подкат против соперника.

«Узбекский защитник нанес удар по ногам соперника, сбив его на поле. Однако из-за высокой скорости и силы инерции Хусанов не смог остановиться, вылетел за пределы поля и в результате сильным ударом сбил телеоператора, который вел прямую трансляцию матча», — пишет зарубежное издание.

Из-за этого эмоционального инцидента игра была ненадолго приостановлена. Сбитому оператору была оказана оперативная медицинская помощь прямо у кромки поля. Главный арбитр встречи, опытный англичанин Энтони Тейлор, наказал Хусанова желтой карточкой за грубость по отношению к Луису Диасу.

История внутри поражения: рекорды Аббосбека и Абдукодира

Хотя это напряженное противостояние завершилось победой Колумбии со счетом 3:1, эта игра была вписана золотыми буквами в летопись узбекского футбола. Дело в том, что данный матч стал первым официальным матчем Узбекистана в финальной стадии чемпионатов мира.

В этой исторической встрече талантливый полузащитник нашей сборной Аббосбек Файзуллаев точно поразил ворота соперника, навечно вписав свое имя в историю как автор первого гола Узбекистана на финальном этапе чемпионата мира. Его близкий друг и сокомандник Абдукодир Хусанов попал в статистику как первый узбекский футболист, получивший предупреждение (желтую карточку) на этом глобальном турнире.

Следующая остановка — битва против Португалии в Хьюстоне!

Несмотря на неудачу в первом туре, подопечные Фабио Каннаваро серьезно готовятся к предстоящим важным матчам. Наши представители проведут второй тур группового этапа в этом году 23 июня против мирового гранда — сборной Португалии. Это столкновение с участием мировых звезд пройдет на величественном стадионе в городе Хьюстон, США.

Свой последний и решающий матч в группе «К» наши представители проведут 28 июня против сильного представителя Африки — сборной Демократической Республики Конго, завершив тем самым групповой этап.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин: Такие бесстрашные и решительные действия молодого защитника Абдукодира Хусанова на поле показывают, что наши представители на чемпионате мира не просто зрители, а готовы бороться за каждый сантиметр земли. Первое волнение позади, и исторический гол Аббосбека определенно даст команде психологическое преимущество. Верим, что в матче в Хьюстоне наши парни выложатся на полную и подарят радость победы миллионам соотечественников. Борьба продолжается, парни!

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