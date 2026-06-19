Канада разгромила Катар со счетом 6:0 и решила вопрос с выходом в плей-офф

·21·Спорт
Канада разгромила Катар со счетом 6:0 и решила вопрос с выходом в плей-офф

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимают США, Мексика и Канада, подходит к своей решающей стадии. В матче 2-го тура группы «В» одна из хозяек турнира — сборная Канады — приняла на своем поле представителей Азии, сборную Катара. Поединок на великолепном стадионе в Ванкувере прошел при абсолютном доминировании хозяев и превратился в настоящий голевой шоу.

Канадские футболисты забили шесть безответных мячей, досрочно обеспечив себе путевку в стадию плей-офф. В напряженном матче катарцы не только потерпели крупное поражение, но и столкнулись с серьезными проблемами в плане игровой дисциплины.

В приведенном ниже подробном спортивном календаре и протоколе матча вы можете ознакомиться с ситуацией в группе, авторами голов и полными составами команд:

Ситуация в группе «В» и детали матча

Лидеры группы (после 2-го тура)

Голы и минуты

Удаленные игроки (Катар)

Канада — 4 очка (Плей-офф обеспечен)


Швейцария — 4 очка


Босния и Герцеговина — 1 очко


Катар — 1 очко

16-я мин: Кайл Ларин (1:0)


29, 45+3, 90+2-е мин: Джонатан Дэвид (Хет-трик)


64-я мин: Салиба (5:0)


75-я мин: Аль-Маннаи (Автогол, 6:0)

33-я минута: Ахмад


53-я минута: Мадибо

Разгромный хет-трик Джонатана Дэвида и неудачная ночь Лопетеги

С самого начала матча сборная Канады установила мощный натиск. Уже на 16-й минуте Кайл Ларин открыл счет, выведя хозяев вперед. После этого началось настоящее «шоу Джонатана Дэвида». Искусный нападающий на 29-й минуте и в добавленное к первому тайму время точно поразил ворота соперника, доведя счет до крупного уже к перерыву. В последние секунды встречи (90+2 минута) он забил еще один мяч, оформив один из первых хет-триков на ЧМ-2026.

Для национальной сборной Катара под руководством известного испанского специалиста Хулена Лопетеги этот вечер превратился в настоящий кошмар. Игроки команды, не справляясь со скоростью соперника, начали прибегать к грубости. В результате на 33-й минуте Ахмад, а на 53-й — Мадибо были удалены с поля. В итоге сборная Катара была вынуждена провести большую часть матча вдевятером. Оставшись в меньшинстве, азиатцы пропустили еще два мяча — гол Салибы и неудачный автогол Аль-Маннаи зафиксировали на табло итоговый счет 6:0.

Общее положение в группе

Напомним, что ранее в этой группе сборная Швейцарии также одержала уверенную и крупную победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 4:1. На данный момент в группе «В» Канада и Швейцария набрали по 4 очка, практически решив вопрос о выходе в следующий этап. Босния и Катар с 1 очком значительно сократили свои шансы перед следующим туром.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Хозяйка турнира, Канада, показала всему миру, как нужно играть в футбол на своем поле. Подопечные Хулена Лопетеги из-за потери игровой дисциплины потерпели позорное поражение. Противостоять хозяину Мундиаля вдевятером было невозможно. Канада заслуженно выходит в следующий этап!

Полные составы команд:

  • Канада: Крепо, Джонстон, де Фугеролль (Шаффелбург, 71), Корнелиус (Бомбито, 46), Ларейя, Бьюкенен (Сигур, 83), Коне (Салиба, 57), Эустакиу, Ахмад (Олувасейи, 71), Ларин, Дэвид.

  • Катар: Абунада, Аль-Уи, Педро, Хухи, Амин, Абдулсаллам (Аль-Маннаи, 46), Модибо, Лайе, Эдмилсон (Фати 46, Мендес 87), Афиф (Аль-Хусейн, 59), Абдурисаг (Аль-Бурайк, 34).

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КанадаКатарВанкуверДжонатан ДэвидЮлен Лопетеги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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