Для поклонников смешанных боевых искусств (ММА) последний месяц лета начался с крайне захватывающих и горячих новостей. 1 августа в Белграде, столице Сербии, пройдет очередной крупный и престижный турнир «UFC Белграде». В этот долгожданный спортивный вечер в октагон выйдет одна из самых ярких звезд узбекского ММА, наш соотечественник Богдан Гуськов (18-3-1), известный своими мощными нокаутирующими ударами.

В рамках данного турнира наш представитель в полутяжелом весе проведет бой с бывшим чемпионом UFC, опытным и опасным польским бойцом Яном Блаховичем, чтобы окончательно закрыть счет между ними.

Старые счеты в октагоне: детали незабываемого «UFC 323»

Столкновение этих двух искусных спортсменов происходит не впервые. Болельщики хорошо помнят, что первый яростный поединок между Гуськовым и Блаховичем состоялся 6 декабря 2025 года в США в рамках турнира «UFC 323».

Тогда после трех раундов бескомпромиссной и равной борьбы по решению судей была зафиксирована ничья. Несмотря на то, что оба спортсмена продемонстрировали всю свою мощь, имя истинного победителя в октагоне так и не было определено. Теперь, спустя несколько месяцев, на сербской земле у них появится возможность поставить окончательную точку в этом незавершенном споре.

На данный момент общий рекорд Богдана Гуськова в профессиональной карьере составляет 18 побед, 3 поражения и 1 ничья. Предстоящий реванш станет для нашего соотечественника важным фундаментом для подъема на более высокие позиции в рейтинге UFC и уверенного шага к чемпионскому поясу.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Бой в Белграде, несомненно, станет одним из самых громких реваншей года. Болельщики искренне верят, что Богдан, сделав правильные выводы из ситуации в первом бою, сможет на этот раз победить Блаховича досрочно. Желаем нашему соотечественнику огромных успехов и красивой победы в бою против опытного польского соперника. Вперед, Богдан!

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