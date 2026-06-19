Мексика обыграла Южную Корею и досрочно вышла в плей-офф

·29·Спорт
Мексика обыграла Южную Корею и досрочно вышла в плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который с размахом проходит на полях Северной Америки, продолжает покорять мир своими стремительными и драматичными матчами. В рамках 2-го тура группы «А» состоялся настоящий центральный поединок. Встретились сборные Мексики и Южной Кореи, каждая из которых одержала победу в первом туре, набрав по три очка. В этом напряженном противостоянии в городе Сапопан хозяева одержали минимальную победу и досрочно обеспечили себе первое место в группе, решив вопрос о выходе в плей-офф.

Золотой гол Ромо и надежная оборона хозяев

Матч начался с осторожных, но высокоскоростных атакующих действий обеих команд. Хотя в первом тайме счет так и не был открыт, на поле развернулась настоящая тактическая борьба. Начало второго тайма стало удачным для местных болельщиков: на 50-й минуте техничный мексиканец Ромо точным ударом поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед — 1:0.

Несмотря на все усилия сильных представителей Азии, в частности капитана Сон Хын Мина и Ли Кан Ин, восстановить равновесие не удалось — надежная линия защиты сборной Мексики и уверенные действия голкипера Ранхеля не оставили им шансов. Таким образом, встреча завершилась скромной, но крайне важной победой мексиканцев.

Ситуация в группе: Мексика на пути к четвертьфиналу

После этого важного успеха сборная Мексики увеличила свой набор очков до 6 и досрочно заняла первое место в группе «А», получив путевку в следующий этап. Южная Корея с 3 очками пока занимает вторую строчку. Напомним, что в другом матче этой группы сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1, разделив по одному очку. Теперь имя второй команды, выходящей из группы, определится в матчах последнего тура.

Протокол матча и составы команд:

  • Мексика: Ранхель, Санчес, Альварес, Васкес, Гальярдо, Ромо (Варгас, 71), Лира, Гутьеррес (Пинеда, 71), Альварадо (Рейес, 80), Киньонес (Валера, 84), Р. Хименес (С. Хименес, 80).

  • Южная Корея: Ким Син Гю, Ли Хён Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ги Хук, Соль Юнг Ву (Ян Хён Джун, 71), Хван Ин Бом, Син Хо Бэк (Чо Хё Сун, 77), Ким Мун Хван (Ом Джи Сун, 71), Ли Кан Ин, Ли Джэ Сон (Хван Хи Чан, 57), Сон Хын Мин (О Хён Гю, 57).

  • Предупреждения: Ли Кан Ин (4), Син Хо Бэк (58).

  • Гол: Ромо (50).

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Сборная Мексики продемонстрировала на своем поле очень дисциплинированный и уверенный футбол, заслуженно завоевав победу в группе. Несмотря на поражение, Южная Корея все еще имеет отличные шансы на выход в следующий этап. В последнем туре азиатцев ждет настоящий бой не на жизнь, а на смерть против ЮАР. Борьба становится всё более захватывающей!

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МексикаЮжная КореяСапопанСон Хын-минЧехия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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